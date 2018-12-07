Грибаускайте: Литва ввела национальные санкции против России 1 7.12.2018, 15:23

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Даля Грибаускайте

Фото: Getty Images/Sean Gallup

Санкции введены против ответственных за агрессию в Керченском проливе россиян.

Литва ввела национальные санкции против россиян, которые несут ответственность за агрессию России против украинских кораблей в Керченском проливе. Как сообщает liga.net, oб этом сегодня на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, отвечая на вопрос, какие именно санкции литовская сторона ввела против РФ.

Грибаускайте отметила, что на следующей неделе состоится заседание совета европейских глав, и в повестку дня внесен вопрос санкций за агрессию РФ в Черном море.

"Мы поддерживаем все те санкции, которые уже введены, на основе минских соглашений. Мы не будем, возможно, поднимать вопрос международных санкций, но что мы сделали - мы приняли наши национальные санкции против людей, которые не смогут теперь заниматься экономической и другой деятельностью в Литвы, это люди, которые ответственны за атаку в Керченском проливе", - подчеркнула Грибаускайте.

Она подчеркнула, что Литвп не боится вводить санкции сама, даже если не будет поддержки в этом вопросе от других стран.

"Если и далее Россия будет разжигать свои враждебные действия против Украины и международного сообщества, мы хотим еще раз напомнить, что Азовское море не является территорией Россией и на нем действуют все международные договоренности, которые РФ должна соблюдать. Если нет - то мы всегда поддержим Украину, будем увеличивать свое военное присутствие и мы должны обеспечить передвижение по проливу между Азовским морем", - сказала она.

Грибаускайте отметила, что из-за санкций литовские министры получили угрозы от России.