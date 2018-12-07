Новый лидер партии Меркель: кто такая Аннегрет Крамп-Карренбауэр? 7.12.2018, 21:07

Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Новый лидер ХДС имеет реальные шансы стать следующим канцлером Германии.

Операция "Преемница" удалась: новым лидером немецких консерваторов, председателем Христианско-демократического союза (ХДС) на съезде этой партии в Гамбурге 7 декабря после упорной борьбы трех кандидатов за голоса делегатов во втором туре вновь избрана женщина. Причем именно та, которую хотела видеть на этом посту сама Ангела Меркель, отказавшаяся от партийной должности, чтобы до окончания своих полномочий в 2021 году оставаться канцлером ФРГ, пишет DW.

Крамп-Карренбауэр: сложное имя, но простая аббревиатура

Далеко не каждому немцу под силу с первого раза выговорить имя нового председателя ХДС и вероятного следующего кандидата на пост канцлера: Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Поэтому для простоты его нередко сокращают до аббревиатуры АКК.

Долгое время АКК, несмотря на успехи в родной земле Саар, была мало известной фигурой в Берлине. В столицу Германии (и тем самым в большую политику) она перебралась лишь весной 2018 года. Здесь она заняла тот пост, с которого 18 лет назад начала большую карьеру и сама канцлер ФРГ: генерального секретаря ХДС. Сразу стало очевидно, что Крамп-Карренбауэр - доверенное лицо Ангелы Меркель. Сходство между ними сильное, и многие считают ее чуть ли не копией Меркель: такая же чуждая пафоса и прагматичная, только немного моложе - канцлеру в этом году исполнилось 64 года, АКК - 56.

Другое отличие в том, что Меркель выросла и жила в ГДР, а Крамп-Карренбауэр - на самом западе ФРГ, по соседству с Францией. У Меркель детей нет, у АКК - три взрослых сына. А вот в политике обе - давно. Крамп-Карренбауэр состоит в ХДС с 18 лет, еще столько же она занимает руководящие должности на земельном и федеральном уровнях. До поста генсека она в качестве премьер-министра руководила самой маленькой федеральной землей ФРГ - Саар. До сих пор Крамп-Карренбауэр добивалась успеха на самых различных этапах своей карьеры и в разных сферах, за что ее часто зовут "универсальным оружием".

АКК: такая же прагматичная, но более консервативная

По своим политическим взглядам АКК весьма близка к Меркель. И все же Аннегрет Крамп-Карренбауэр - политик более консервативный, чем нынешний канцлер. Сама она это, правда, формулирует иначе: основой партийной идеологии она называет "христианское представление о человеке" и не желает превращения ХДС "просто в консервативную партию".

Слово "христианский" в сочетании с "демократом" для АКК - важный атрибут. Вот пример: она была против решения одного из местных судов, который постановил убрать крест из зала, где проходят судебные заседания. Христианский символ - "напоминание о смирении" и о том, "что человек - не венец творения". Крамп-Карренбауэр - верующая католичка и член Центрального комитета немецких католиков.

Решение бундестага о признании однополых браков, за которое проголосовали многие ее однопартийцы, она не поддержала, считая, что должна быть четкая граница между классическим бракосочетанием и другими формами совместной жизни партнеров с детьми. АКК также за более строгие правила абортов и против их рекламы. Подчас она меняет взгляды, но и не боится отстаивать точку зрения, которую не обязательно разделяет большинство в партии.

Жестче в вопросах миграции и России

Крамп-Карренбауэр поддерживала Меркель в ее решении принять рекордное число беженцев в 2015 году, но в то же время не уставала повторять, что для благополучного сосуществования все должны соблюдать установленные в Германии правила. АКК выступает за более жесткие наказания в отношении тех мигрантов, которые вводят власти ФРГ в заблуждение насчет своего происхождения. Она ратует также за последовательное выдворение из страны тех, чье прошение о предоставлении убежища отклонено.

У Аннегрет Крамп-Карренбауэр пока мало опыта на международной арене. Но он на посту председателя ХДС и не имеет первостепенного значения. Однако он весьма важен для кандидата в канцлеры. У АКК теперь будет, похоже, три года, чтобы такой опыт приобрести. Сделать это на уровне Евросоюза ей будет не трудно: ее проевропейская ориентация более чем очевидна.

Что касается отношений с Россией, то какой-то особой позиции, отличной от линии Ангелы Меркель и в целом ХДС, у Аннегрет Крамп-Карренбауэр нет. Она критически оценивает внешнюю политику Кремля, но в то же время предлагает и дальше активно пользоваться существующими каналами общения с Москвой.

В то же время в вопросе санкций в отношении Москвы позиция Крамп-Карренбауэр в последние недели заметно ужесточилась. Если еще не так давно она довольно расплывчато задавалась вопросом, "а какие есть альтернативы" действующим ограничительным мерам, то после конфликта в Керченском проливе предложила запретить российским судам из региона Азовского моря заходить в европейские и американские порты.

"Я считаю, что необходимо сделать выводы из полученного опыта, который говорит о том, что наша линия поведения еще не достигла нужной жесткости. Иначе Путин не решился бы на этот шаг", - заявила Крамп-Карренбауэр.