Белорусский судья, получивший по лицу, часто попадает истории 8.12.2018, 13:34

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Бурная жизнь Ивана Дедюли.

Иван Дедюля – топовый белорусский хоккейный судья. 34-летний лайнсмен регулярно обслуживает матчи экстралиги и КХЛ, работал на девяти чемпионатах мира и на Олимпиаде в Сочи. Белорусу доверяют матчи самого высокого уровня: он судил финалы ЧМ в 2007 и 2013 годах, на ОИ-2014 работал на полуфинале США – Канада (0:1) и матче за третье место США – Финляндия (0:5), а в 2015-м – на финале Кубка Гагарина. По итогам сезона-2013/2014 Дедюлю признали одним из лучших лайнсменов в КХЛ, пишет «Трибуна».

В четверг игра КХЛ между «Йокеритом» и «Локомотивом» закончилась для минчанина поездкой в больницу: форвард «Локо» Каюмов во время потасовки зарядил лайнсмену по лицу. Врачи диагностировали арбитру черепно-мозговую травму.

Фото: РИА Новости

Это далеко не первая передряга, в которую попал белорусский судья.

Пьяный протаранил машину на светофоре в Минске

В ноябре 2011-го на улице Орловской недалеко от «Дримленда» Дедюля на «Вольво» влетел в стоящую на светофоре машину. Женщина, находившаяся за рулем, получила легкую ЧМТ, сотрясение мозга и растяжение шейных позвонков. Судью, в крови которого обнаружили 1,5 промилле алкоголя (1 бутылка водки – прим.), лишили прав на три года и выписали ему штраф. Кстати, с правами Иван пробыл тогда меньше чем полгода.

В Германии его задержала полиция

После финала ЧМ-2013, который проходил в Швеции, Дедюля добрался домой с приключениями: в аэропорту Франкфурта его задержала полиция. Сотрудники правоохранительных органов провели тщательный досмотр арбитра и позже отпустили. Почему белорус вызвал подозрения, полиция не объяснила. Работа Дедюли и аккредитация на чемпионат мира на стражей правопорядка впечатления не произвела.

Фото: РИА Новости

Опоздал на матч КХЛ из-за пробок

Два года назад «Витязь» и СКА провели треть матча всего с двумя арбитрами. Иван Дедюля и его коллега Павел Бадыль добрались до арены «Витязь» только ко второму периоду, простояв в пробке по дороге из Москвы в Подольск шесть часов. Оперативно заменить лайнсменов возможности не было.

Без Дедюли и Бадыля СКА настрелял четыре шайбы, чего хватило для победы (4:0). Клубы к опозданию судей отнеслись с пониманием и претензий не предъявляли, а вот тогдашний главный арбитр КХЛ Владимир Плющев назвал ситуацию «стремной».