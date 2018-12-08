Футбольный клуб «Крумкачы» меняет название 8 8.12.2018, 15:39

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Объявлен конкурс на новое имя.

Об этом сообщается на официальном сайте команды:

- Дорогие болельщики, друзья. Мы обращаемся ко всем, кто был с нами эти годы, кто делил радости и печали, сопереживал и сочувствовал неудачам, восторгался успехам и достижениям. Ко всем, кто стал одной семьей вместе с командой и руководством клуба, кому не равнодушен бренд "Крумкачы", кто сроднился с ним и провел под его крыльями время, наполненное интересом и стремлением жить, расти и развиваться.

От лица клуба хотим выразить вам безмерную благодарность и восхищение. Вы стали тем стимулом и мотиватором, которые сделали возможным создание не только бренда, но и всей нашей футбольной семьи. Мы по-прежнему будем жить и играть для вас, вместе с вами и, надеемся, не без вашего внимания. Вся наша жизнь, наша судьба — это вызов, преодоление. Без этого не может быть развития. Чтобы расти и становиться сильнее должны быть преграды и соперники, преодоление которых закаляет, способствует укреплению веры в себя и собственные силы, движет к новым вершинам и достижениям.

В этом году мы выполнили задачу — сделали шаг вперед, вышли в первую лигу. И это новый вызов, который мы принимаем при вашей поддержке и помощи. В свою очередь, обещаем не останавливаться — постараемся и дальше радовать вас новыми победами и достижениями.

Впереди большая и сложная работа. Мы хотим стать профессиональным клубом, клубом не только с красивой, быть может даже сказочной, историей, но и клубом с серьезными амбициями подкрепленными работой и результатами профессиональной менеджерской команды. Мы должны сохранить и приумножить свою историю.

Но так часто бывает, когда строительство невозможно без перестройки, а иногда и ломки. Потому первый серьезный шаг, который мы должны сделать сегодня – это сменить название клуба. Мы долго думали и рассуждали на эту тему, прежде чем прийти к такому решению. И сегодня оно назрело. Мы хотим и должны сохранить преемственность нашего бренда, но реалии таковы, что на пути построения серьезного профессионального клуба, необходимо «сказку сделать былью».

Мы не забудем положительные эмоции, но нельзя забывать и о неудачах, ошибках, которые также остались в истории клуба. В своей дальнейшей работе нам предстоит направить свои усилия не только на сохранение наших сегодняшних партнеров и спонсоров, но и на поиск новых. Нам следует выстраивать отношения с министерством, федерацией, ведомствами, различными предприятиями, организациями и учреждениями. И не всегда репутационная составляющая может способствовать положительным результатам такой работы. Поэтому мы принимаем такое сложное, но важное и необходимое решение.

Очень надеемся на понимание с вашей стороны, а со своей, хотим обратиться к вам за помощью в выборе нового названия клубу. Присылайте ваши варианты на info@krumka.by. Еще раз подчеркнем, для нас важно сохранение преемственности истории, бренда, но вместе с тем необходима новая отправная точка в нашей истории, — говорится в сообщении официального сайта клуба.