закрыть
8 декабря 2018, суббота, 17:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Футбольный клуб «Крумкачы» меняет название

8
  • 8.12.2018, 15:39
  • 1,344

Объявлен конкурс на новое имя.

Об этом сообщается на официальном сайте команды:

- Дорогие болельщики, друзья. Мы обращаемся ко всем, кто был с нами эти годы, кто делил радости и печали, сопереживал и сочувствовал неудачам, восторгался успехам и достижениям. Ко всем, кто стал одной семьей вместе с командой и руководством клуба, кому не равнодушен бренд "Крумкачы", кто сроднился с ним и провел под его крыльями время, наполненное интересом и стремлением жить, расти и развиваться.

От лица клуба хотим выразить вам безмерную благодарность и восхищение. Вы стали тем стимулом и мотиватором, которые сделали возможным создание не только бренда, но и всей нашей футбольной семьи. Мы по-прежнему будем жить и играть для вас, вместе с вами и, надеемся, не без вашего внимания. Вся наша жизнь, наша судьба — это вызов, преодоление. Без этого не может быть развития. Чтобы расти и становиться сильнее должны быть преграды и соперники, преодоление которых закаляет, способствует укреплению веры в себя и собственные силы, движет к новым вершинам и достижениям.

В этом году мы выполнили задачу — сделали шаг вперед, вышли в первую лигу. И это новый вызов, который мы принимаем при вашей поддержке и помощи. В свою очередь, обещаем не останавливаться — постараемся и дальше радовать вас новыми победами и достижениями.

Впереди большая и сложная работа. Мы хотим стать профессиональным клубом, клубом не только с красивой, быть может даже сказочной, историей, но и клубом с серьезными амбициями подкрепленными работой и результатами профессиональной менеджерской команды. Мы должны сохранить и приумножить свою историю.

Но так часто бывает, когда строительство невозможно без перестройки, а иногда и ломки. Потому первый серьезный шаг, который мы должны сделать сегодня – это сменить название клуба. Мы долго думали и рассуждали на эту тему, прежде чем прийти к такому решению. И сегодня оно назрело. Мы хотим и должны сохранить преемственность нашего бренда, но реалии таковы, что на пути построения серьезного профессионального клуба, необходимо «сказку сделать былью».

Мы не забудем положительные эмоции, но нельзя забывать и о неудачах, ошибках, которые также остались в истории клуба. В своей дальнейшей работе нам предстоит направить свои усилия не только на сохранение наших сегодняшних партнеров и спонсоров, но и на поиск новых. Нам следует выстраивать отношения с министерством, федерацией, ведомствами, различными предприятиями, организациями и учреждениями. И не всегда репутационная составляющая может способствовать положительным результатам такой работы. Поэтому мы принимаем такое сложное, но важное и необходимое решение.

Очень надеемся на понимание с вашей стороны, а со своей, хотим обратиться к вам за помощью в выборе нового названия клубу. Присылайте ваши варианты на info@krumka.by. Еще раз подчеркнем, для нас важно сохранение преемственности истории, бренда, но вместе с тем необходима новая отправная точка в нашей истории, — говорится в сообщении официального сайта клуба.


популярное за неделю

Мнение

Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип
Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер