Трамп: Джон Келли до конца года покинет пост главы аппарата Белого дома 8.12.2018, 22:14

Джон Келли

Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Вскоре будет объявлено о том, кто возглавит аппарат.

Глава аппарата Белого дома Джон Келли покинет свой пост до конца этого года, заявил в субботу президент Дональд Трамп, сообщает «Голос Америки».

По словам Трампа, Джон Келли, 68-летний генерал в отставке, за время работы в администрации президента показал себя в качестве «надежного сотрудника».

«Он отличный человек», - заявил Трамп во время пресс-брифинга, накануне его поездки в Филадельфию, в ходе которой президент посетит ежегодный футбольный матч между командами военных академий Армии и ВМС США.

«Я очень ценю его работу. Мы сообщим, кто займет место Джона. Возможно, это будет временно исполняющий его обязанности сотрудник», - добавил президент.

Трамп позвал Келли на работу в Белый дом, чтобы упорядочить работу президентской администрации, однако в последние месяцы отношения между президентом и главой его аппарата заметно ухудшились. По сведениям некоторых источников, Трамп недавно перестал общаться с Келли.

Начиная с пятницы, президент объявил о целом ряде кадровых перестановок в своей администрации. Он выдвинул кандидатуру Уильяма Барра на пост генпрокурора и номинировал пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт на должность нового посла США в ООН. Утром 8 декабря Трамп также сообщил, что генерал Марк Милли вскоре возглавит Объединенный комитет начальников штабов.