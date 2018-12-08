Трамп: Джон Келли до конца года покинет пост главы аппарата Белого дома
- 8.12.2018, 22:14
Вскоре будет объявлено о том, кто возглавит аппарат.
Глава аппарата Белого дома Джон Келли покинет свой пост до конца этого года, заявил в субботу президент Дональд Трамп, сообщает «Голос Америки».
По словам Трампа, Джон Келли, 68-летний генерал в отставке, за время работы в администрации президента показал себя в качестве «надежного сотрудника».
«Он отличный человек», - заявил Трамп во время пресс-брифинга, накануне его поездки в Филадельфию, в ходе которой президент посетит ежегодный футбольный матч между командами военных академий Армии и ВМС США.
«Я очень ценю его работу. Мы сообщим, кто займет место Джона. Возможно, это будет временно исполняющий его обязанности сотрудник», - добавил президент.
Трамп позвал Келли на работу в Белый дом, чтобы упорядочить работу президентской администрации, однако в последние месяцы отношения между президентом и главой его аппарата заметно ухудшились. По сведениям некоторых источников, Трамп недавно перестал общаться с Келли.
Начиная с пятницы, президент объявил о целом ряде кадровых перестановок в своей администрации. Он выдвинул кандидатуру Уильяма Барра на пост генпрокурора и номинировал пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт на должность нового посла США в ООН. Утром 8 декабря Трамп также сообщил, что генерал Марк Милли вскоре возглавит Объединенный комитет начальников штабов.