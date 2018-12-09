«Повторит судьбу СССР»: как ультиматум США обрушит Россию 1 9.12.2018, 9:55

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В гонке вооружений у Кремля нет шансов.

Если РФ не прекратит в течение 60 дней нарушать Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), то мир столкнется с очередной открытой гонкой вооружений. Дело в том, что Соединенные Штаты в ультимативной форме призвали Россию отказаться от накопления стратегических ракет.

Кто выйдет из гонки победителем, а кто проигравшим — разбирался OBOZREVATEL.

Что произошло?

Государственный секретарь США Майк Помпео на встрече министров обороны НАТО заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

"Мы либо прячем голову в песок, либо принимаем решение, руководствуясь здравым смыслом", – сказал Помпео, добавив, что не видит никаких признаков того, что РФ изменит поведение.

Он также уточнил, что нарушение со стороны России договора невозможно рассматривать отдельно от ее беззакония на мировой арене. При этом министры иностранных дел стран-членов НАТО поддержали решительность США.

Россия уже отреагировала в присущем себе стиле. Так, президент Владимир Путин обвинил США в поиске предлога, чтобы первыми выйти из соглашения.

"Кажется, наши американские партнеры считают, что ситуация настолько изменилась, что у Соединенных Штатов также должно быть такое оружие. Каков наш ответ? Это просто: в этом случае мы тоже это сделаем", — подчеркнул российский президент.

В чем суть договора?

Соглашение, подписанное в декабре 1987 года, стало точкой разрядки в непростых отношениях между СССР и США. Его главная суть заключалась в следующем:

– уничтожаются ракеты средней дальности:

СССР — РСД-10 "Пионер", "Р-12", "Р-14" (по классификации НАТО — "SS-20", "SS-4" и "SS-5" соответственно) и крылатые ракеты наземного базирования РК-55 (по классификации НАТО — SSC-X-4 "Slingshot");

США — "Першинг-2" и "BGM-109G";

РК-55

– ракеты малой дальности:

СССР — "ОТР-22 "Темп-С" и ОТР-23 "Ока" ("SS-12" и "SS-23");

США — "Першинг-1А".

В течение последующих 4 лет СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США - 846.

Грозит ли миру новая гонка вооружений?

С большой долей вероятности Россия проигнорирует ультиматум США и в скором времени мир ждет открытая гонка вооружений. Международник Вадим Трюхан считает, что РФ, как и в предыдущие разы, не захочет сделать шаг назад и продолжит наращивать силы.

“Россия не будет идти на уступки ни США, ни НАТО. Это подтверждается тем, что когда от России что-то требовали, она никогда не поддавалась на давление. Из последнего: США поставили условия доступа к химическим заводам, которые потенциально могут производить химоружие, но россияне на это не пошли. Точно так же и тут. Это, наверное, последний жест доброй воли от США, сделанный специально в ультимативной форме, чтобы не было причин не выходить из договора”, — пояснил OBOZREVATEL эксперт.

Михаил Горбачев и Рональд Рейган

Фото: ТАСС

По словам Трюхана, через 60 дней США объявит о выходе из договора, а затем начнется процедура денонсации. Такие движения со стороны самых сильных ядерных стран мира говорят об одном — холодная война может повториться.

“Учитывая соотношение ВВП США и России, последняя не сможет выиграть эту гонку. Просматривается тенденция повторения судьбы СССР, когда страна — под давлением огромных расходов на войну в Афганистане и гонку вооружений — пришла к упадку, а затем и к распаду. Тут также видно желание американской стороны заставить президента Путина сыграть в игру “Гонка вооружений-2”, которая приведет к развалу России”, — считает международник.

Военный эксперт Константин Машовец также полагает, что Россия не сможет выиграть в этой битве. Экономически страна слишком слаба по сравнению с США.

“Гонка вооружений будет началом новой холодной войны. Это может коснуться не только оборонной сферы, но и политической, экономической. Дальнейшая эскалация объективно России невыгодна. Однако есть факторы, из-за которых нынешний режим в РФ может пойти на это. Но рискнет Кремль или нет, сказать пока сложно”, — рассказал OBOZREVATEL Машовец.

Причинами, которые могут побудить Россию пойти на риск, являются политические игры, а также попытка усилить власть внутри страны.

“Если США выйдут из договора, то они разместят ракеты в Европе или вблизи границы с Россией. Для россиян с военной точки зрения это будет хуже, если разместят их в Калининградской области или еще где-то. Подлетное время ракет существенно уменьшится, соответственно и среагировать противоракетной системе будет сложнее. А США ничего не будет угрожать, ракеты средней дальности не долетят до США. Тут еще и минус для Европы, ведь степень милитаризации и опасности возрастет”, — считает Машовец.

А вот американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский в комментарии OBOZREVATEL высказал мнение, что ситуация вокруг договора — лишь попытка отвлечь население от реальных проблем. При этом выход из ДРСМД никак не повлияет на планы Владимира Путина захватить Европу.

"Из этого не следует, что Россия не нарушает тех или иных технических пунктов, того или иного технического военного соглашения, типа РСМД. Я уверен, что нарушает. Но это не главная наша проблема. Главная — это намерения Путина захватить Европу, прежде всего восточную Европу, начиная с территорий бывшего СССР", — заявил Фельштинский.