«В пакете — спиртное и $10 тысяч» 3 9.12.2018, 15:24

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Что рассказали сотрудники Минобороны на суде о закупках топлива.

В Минске продолжается суд по делу о закупке топлива для Миноброны. По версии одного из обвиняемых, для ведомства закупалось специфическое дизельное топливо, которое не производилось в Беларуси. Этот вопрос пытались решить с 1990-х годов, шла переписка, но ведомству посоветовали найти выход самостоятельно. И оно нашло. Четыре года подряд топливо поставляла литовская компания «Аксамеда», которая покупала продукт в России и продавала Министерству обороны, как считает следствие, по завышенной цене, пишет tut.by.

В суде Фрунзенского района Минска слушается дело о госзакупке зимнего дизельного топлива для Минобороны. Среди обвиняемых пять человек: старший офицер первого отдела управления горючего и смазочных материалов Минобороны Андрей Несмачный, бывший сотрудник Минобороны Александр Прокопович, глава фермерского хозяйства «Игуменское» Олег Хартанович, бизнесмен Борис Лазерко и владелец литовской фирмы «Аксамеда» Александр Кулагин. Он единственный из всех фигурантов находится под стражей, остальные под домашним арестом, они заключили досудебное соглашение.

Напомним, как считает следствие, топливо поступало по завышенным ценам. Например, если одна партия стоила 5,8 миллиона долларов, то обвиняемые присваивали себе 1,7 миллиона. Кроме того, бизнесменам предоставлялась инсайдерская информация о предстоящей закупке, за что сотрудники Минобороны, по данным обвинения, получали по 10−20 тысяч долларов. В суде уже выступили бывшие сотрудники Министерства обороны.

«На вознаграждение не рассчитывал, только на презент в виде элитного алкоголя»

Бывший начальник управления заказов и закупок материальных средств Вооруженных сил РБ Александр Прокопович подписал досудебное соглашение, полностью признал вину и выступил против остальных фигурантов. О том, что он «будет давать правдивые показания», Прокопович заявил еще в изоляторе. Он считает: эти слова могли стать причиной самоубийства Юрия П., который занял его должность в 2011 году и занимался закупкой зимнего дизельного топлива до 2016 года.

— Когда в СИЗО ко мне пришел адвокат, я сказал: «Передайте П. поздравление с днем рождения и скажите, что буду давать правдивые показания». Он был умным и хладнокровным человеком. Видимо, не смог жить с тем, что его скоро арестуют, — рассказывает в суде полковник Прокопович.

Показания обвиняемого строятся на информации П., которого уже нет в живых, и на беседах с Олегом Хартановичем. У последнего слова бывшего военного вызывают улыбку. По версии Александра Прокоповича, он познакомился с Хартановичем в 2009 году.

— Хартанович записался на прием как ООО «Техпродуктсервис» (общество выиграло тендер на поставку дизтоплива), отрекомендовал компанию как надежного поставщика, способного выполнить условия договора. Потом мы побеседовали на личные темы, где учились, какие заведения оканчивали, обменялись мобильными телефонами. В тот день Хартанович произвел хорошее впечатление. Деловой, бывший офицер, — вспоминает в суде Александр Прокопович.