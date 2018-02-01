Эксперты назвали 10 самых быстрых серийных автомобилей
- 1.02.2018, 18:20
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Рейтинг суперкаров.
Ускорение от 0 до 100 км/ч не интересует настоящих гоночных болельщиков. Их скорее интересует время за которое авто может достигнуть 200 км/ч. Вот список 10 самых быстрых в категории 0-200 км/ч, протестированных редакторами еженедельника Auto Bild). Об этом пишет interteam.com.
10-е место: BMW M6 Coupe Competition
Мощность 575 Л. с.;
максимальный крутящий момент 680 Нм.;
снаряженная масса 1875 кг;
cотношение массы к мощности 3,26 кг/КМ;
максимальная скорость 305 км/ч;
разгон 0-100 км/ч за 3,9 секунды;
разгон 0-200 км/ч 11,2 сек.
Место 9: Mercedes AMG GT S
Мощность 510 Л. с.;
максимальный крутящий момент 650 Нм.;
собственный вес 1636 кг;
cотношение массы к мощности 3,21 кг/КМ;
максимальная скорость 310 км/ч;
разгон 0-100 км/ч 3,4 сек;
разгон 0-200 км/ч 11,0 сек.
Место 8: Ferrari California T
Мощность 560 Л. с.;
максимальный крутящий момент 755 Нм.;
собственный вес 1834 кг;
cотношение массы к мощности 3,28 кг/КМ;
максимальная скорость 316 км/ч;
разгон 0-100 км/ч-3,6 сек;
разгон 0-200 км/ч 11,0 сек.
Место 7: Nissan GT-R Black Edition
Мощность 550 Л. с.;
максимальный крутящий момент 632 Нм.;
снаряженная масса 1773 кг;
соотношение массы к мощности-3,22 кг/КМ;
максимальная скорость 315 км/ч;
разгон 0-100 км/ч 3,1 сек;
разгон 0-200 км/ч 10,8 сек.
Место 6: Dodge Challenger SRT Hellcat
Мощность 717 КМ;
максимальный крутящий момент 881 Нм.;
снаряженная масса 2028 кг;
cотношение массы к мощности 2,83 кг/КМ;
максимальная скорость 320 км/ч;
разгон 0-100 км/ч за 3,9 секунды;
разгон 0-200 км/ч 10,7 сек.
Место 5: Mercedes SLS AMG Black Series
Мощность 631 Л. с.;
максимальный крутящий момент 635 Нм.;
собственный вес 1662 кг;
cотношение массы к мощности 2,63 кг/Л. с.;
максимальная скорость 315 км/ч;
разгон 0-100 км/ч-3,6 сек;
разгон 0-200 км/ч за 10,6 сек.
Место 4: Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster
Мощность 700 Л. с.;
максимальный крутящий момент 690 Нм.;
собственный вес 1834 кг;
cотношение массы к мощности 2,62 кг/Л. с.;
максимальная скорость 350 км/ч;
разгон 0-100 км/ч 3,0 сек;
разгон 0-200 км/ч 9,6 сек.
Место 3: Porsche 911 Turbo S
Мощность 560 Л. с.;
максимальный крутящий момент 700 Нм.;
снаряженная масса автомобиля 1592 кг;
cотношение массы к мощности 2,84 кг/Л. с.;
максимальная скорость 318 км/ч;
разгон 0-100 км/ч 2,8 сек;
разгон 0-200 км/ч 9,6 сек.
Место 2: Lamborghini Huracan LP610-4
Мощность 610 Л. с.;
максимальный крутящий момент 560 Нм.;
снаряженная масса 1544 кг;
cотношение массы к мощности 2,53 кг/КМ;
максимальная скорость 325 км/ч;
разгон 0-100 км/ч 2,9 сек;
разгон 0-200 км/ч 9,3 сек.
Место 1: McLaren 650S
Мощность 650 Л. с.;
максимальный крутящий момент 678 Нм.;
снаряженная масса 1429 кг;
отношение массы к мощности 2,2 кг/КМ;
максимальная скорость 333 км/ч;
разгон 0-100 км/ч 3,0 сек;
разгон 0-200 км/ч 8,2 сек.