Эксперты назвали 10 самых быстрых серийных автомобилей 1.02.2018, 18:20

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Рейтинг суперкаров.

Ускорение от 0 до 100 км/ч не интересует настоящих гоночных болельщиков. Их скорее интересует время за которое авто может достигнуть 200 км/ч. Вот список 10 самых быстрых в категории 0-200 км/ч, протестированных редакторами еженедельника Auto Bild). Об этом пишет interteam.com.

10-е место: BMW M6 Coupe Competition

Мощность 575 Л. с.;

максимальный крутящий момент 680 Нм.;

снаряженная масса 1875 кг;

cотношение массы к мощности 3,26 кг/КМ;

максимальная скорость 305 км/ч;

разгон 0-100 км/ч за 3,9 секунды;

разгон 0-200 км/ч 11,2 сек.

Место 9: Mercedes AMG GT S

Мощность 510 Л. с.;

максимальный крутящий момент 650 Нм.;

собственный вес 1636 кг;

cотношение массы к мощности 3,21 кг/КМ;

максимальная скорость 310 км/ч;

разгон 0-100 км/ч 3,4 сек;

разгон 0-200 км/ч 11,0 сек.

Место 8: Ferrari California T

Мощность 560 Л. с.;

максимальный крутящий момент 755 Нм.;

собственный вес 1834 кг;

cотношение массы к мощности 3,28 кг/КМ;

максимальная скорость 316 км/ч;

разгон 0-100 км/ч-3,6 сек;

разгон 0-200 км/ч 11,0 сек.

Место 7: Nissan GT-R Black Edition

Мощность 550 Л. с.;

максимальный крутящий момент 632 Нм.;

снаряженная масса 1773 кг;

соотношение массы к мощности-3,22 кг/КМ;

максимальная скорость 315 км/ч;

разгон 0-100 км/ч 3,1 сек;

разгон 0-200 км/ч 10,8 сек.

Место 6: Dodge Challenger SRT Hellcat

Мощность 717 КМ;

максимальный крутящий момент 881 Нм.;

снаряженная масса 2028 кг;

cотношение массы к мощности 2,83 кг/КМ;

максимальная скорость 320 км/ч;

разгон 0-100 км/ч за 3,9 секунды;

разгон 0-200 км/ч 10,7 сек.

Место 5: Mercedes SLS AMG Black Series

Мощность 631 Л. с.;

максимальный крутящий момент 635 Нм.;

собственный вес 1662 кг;

cотношение массы к мощности 2,63 кг/Л. с.;

максимальная скорость 315 км/ч;

разгон 0-100 км/ч-3,6 сек;

разгон 0-200 км/ч за 10,6 сек.

Место 4: Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster

Мощность 700 Л. с.;

максимальный крутящий момент 690 Нм.;

собственный вес 1834 кг;

cотношение массы к мощности 2,62 кг/Л. с.;

максимальная скорость 350 км/ч;

разгон 0-100 км/ч 3,0 сек;

разгон 0-200 км/ч 9,6 сек.

Место 3: Porsche 911 Turbo S

Мощность 560 Л. с.;

максимальный крутящий момент 700 Нм.;

снаряженная масса автомобиля 1592 кг;

cотношение массы к мощности 2,84 кг/Л. с.;

максимальная скорость 318 км/ч;

разгон 0-100 км/ч 2,8 сек;

разгон 0-200 км/ч 9,6 сек.

Место 2: Lamborghini Huracan LP610-4

Мощность 610 Л. с.;

максимальный крутящий момент 560 Нм.;

снаряженная масса 1544 кг;

cотношение массы к мощности 2,53 кг/КМ;

максимальная скорость 325 км/ч;

разгон 0-100 км/ч 2,9 сек;

разгон 0-200 км/ч 9,3 сек.

Место 1: McLaren 650S

Мощность 650 Л. с.;

максимальный крутящий момент 678 Нм.;

снаряженная масса 1429 кг;

отношение массы к мощности 2,2 кг/КМ;

максимальная скорость 333 км/ч;

разгон 0-100 км/ч 3,0 сек;

разгон 0-200 км/ч 8,2 сек.