Tesla Илона Маска стала космическим кораблем 10.02.2018, 16:27

Автомобиль, запущенный в космос, внесли в базу космических кораблей NASA.

Автомобиль Tesla, запущенный в космос компанией SpaceX Илона Маска, внесли в базу космических кораблей NASA HОRIZONS под названием Tesla Roadster/Starman. Базу ведет группа Динамики Солнечной системы NASA, передает «Радио Свобода».

В описании NASA HОRIZONS упоминается все, что есть на борту Tesla Roadster: манекен в скафандре, электронная копия книги Айзека Азимова "Основание" и табличка с именами шести тысяч сотрудников SpaceX. Масса корабля составляет примерно 1250 килограммов.

Запуск Falcon Heavy – первой тяжелой ракеты-носителя SpaceX – состоялся 6 февраля с мыса Канаверал. Машина должна была выйти на орбиту Марса, но из-за ошибок в подсчетах отправилась к поясу астероидов. Полет Falcon Heavy был демонстрационным. Главная цель космической программы Маска – пилотируемые полеты на Марс. По замыслу Илона Маска, автомобиль будет летать в космосе миллионы лет. В базе данных NASA траектория Tesla рассчитана до 2030 года.