«Кремлевский список» Минфина США в действии 1 10.02.2018, 17:54

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Российские предприниматели столкнулись с повышенным контролем со стороны западных партнеров и банков.

Обнародованный в конце января Минфином США так называемый «кремлевский список» уже непосредственно сказывается на деятельности российских компаний, сообщают в пятницу, 9 февраля СМИ со ссылкой на бывшего министра финансов РФ, а ныне главу Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, пишет golos-ameriki.ru.

«Это не просто санкции, которые потом наступят, к сожалению, это уже сейчас влияет», — цитирует его «Интерфакс» он. По свидетельству экс-министра, те компании, владельцы или главы которых вошли в «черный список», на практике столкнулись с дополнительными трудностями, в частности с мерами повышенного контроля со стороны западных партнеров и банков.

Схожую точку зрения высказал также один из фигурантов «кремлевского списка», глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. По его словам, само существование списка уже несет в себе негатив и отрицательно влияет на бизнес.

В свою очередь, по сведениям председателя оппозиционной партии ПАРНАС Михаила Касьянова, как минимум трех бизнесменов из списка попросили закрыть счета в зарубежных банках, а еще одному рекомендовали забрать сына из частной школы в Швейцарии.

Напомним, в опубликованном Минфином США списке оказалось 210 человек, включая чиновников российского правительства во главе с Дмитрием Медведевым, руководителей крупных российских государственных компаний, а также членов российского списка Forbes с состоянием больше $1 млрд.

Документ был инициирован и принят из-за вмешательства Москвы в состоявшиеся в 2016 году президентские выборы США, однако сам по себе не означает автоматического ввода санкций в отношении перечисленных в нем лиц.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после публикации «кремлевского списка» пообещал не оставить его без ответа.

«Санкционные действия всегда вызывают, как правило, какие-то контрдействия. В данном случае принцип взаимности остается краеугольным камнем, но в какой степени — зеркальный ответ, не зеркальный — скажем так, будет предпринято то, что будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать нашим интересам», — подчеркнул Песков.

При этом он выразил уверенность, что окончательное решение по этому поводу примет Владимир Путин.

Директор Института стратегического анализа, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев считает, что список оказывает негативное воздействие на бизнес, и с этим не поспоришь.

«Естественно, его негативное влияние будет только расти. Потому что как бы к нему кто ни относился, когда в него вписана фамилия того или иного бизнесмена, то, разумеется, к сделкам с его компаниями будут относиться (на Западе) с большой настороженностью. А что содержится в закрытой части доклада, можно только догадываться, чем я заниматься не хочу», – резюмировал он.

В то же время старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков в комментарии заметил, что в связи с публикацией списка российская юрисдикция, в целом, становится в мире еще «токсичней».

«Дела с российскими бизнесменами за границей сейчас ведут с большой настороженностью, – утверждает он. – Мало того, это сказывается уже и частных лицах. Так, на днях у сына моего знакомого, далеко не олигарха, в Канаде возникла проблема с обменом банковской карты. Клерк в банке попросту решил, что санкции введены против России, а не против отдельных физических лиц. Это было бы смешно, если бы на выяснение истины не ушло много времени, не говоря о нервах».

По оценке экономиста, главная опасность с точки зрения бизнеса для контрагентов российских предпринимателей и чиновников – самим попасть в «черный список» Минфина США в качестве субъектов, нарушающих запрет на торговлю с «неправильными» людьми.

«Тут может действовать, например, такая логика: «Силовые машины», принадлежащие Алексею Мордашову, и сам олигарх, попали в санкционный список Минфина США. Но Мордашову также принадлежит «Северсталь», у которой есть дочернее предприятие в США. И их вроде как нет в списках минфина. Тем не менее, любой среднестатистический банк поостережется выдавать им кредиты – просто на всякий случай, от греха подальше», – заключил Сергей Жаворонков.