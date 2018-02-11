Израильский самолет сбили из российского комплекса «Бук» 17 11.02.2018, 10:40

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Представитель армии Израиля сделал официальное заявление.

Израильская авиация нанесла удар по «иранским» целям в Сирии, после чего по самолетам был открыт огонь из систем противовоздушной обороны (ПВО).

Огонь велся с зенитно-ракетных комплексов советского и российского производства С-200 и «Бук-М2» (код NATO — SA-5 и SA-17), сообщил представитель армии Израиля подполковник Йонатан Конрикус (перевод – belsat.eu).

Утром 10 февраля пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военные перехватили иранский беспилотник, запущенный из Сирии, и совершили атаку на «иранские цели» на территории соседней страны.

Original footage showing #Iranian UAV infiltrating and then shot down over Israel, and #IDF strike on Iranian command vehicle in #Syria pic.twitter.com/Sz6poAOdjc — Jonathan Conricus (@LTCJonathan) 10 февраля 2018 г.

Йонатан Конрикус опубликовал видео ликвидации беспилотника.

Сирийская сторона сообщает, что силам противовоздушной обороны удалось отбить атаку и подбить «несколько израильских самолетов». Также официальный Дамаск сообщил, что беспилотники использовались для выявления позиций боевиков «Исламского государства».

Подбитый истребитель F-16 упал на севере Израиля. Летчики катапультировались и выжили.