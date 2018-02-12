В Слониме произошел очередной случай милицейского беспредела 12.02.2018, 9:06

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Житель Слонима добивается справедливости через суд.

На этот раз от произвола силовиков пострадал житель Слонима. Происшествие случилось еще в августе прошлого года, но за справедливость пострадавший борется до сих пор, сообщает «Белсат».

Шел из гостей - попал под милицейский дубинку

Житель Слонима Владимир Ефимчик в прошлом году 31-го августа возвращался домой, когда встретил милиционеров Жуковского и Войтушко. Силовики задержали мужчину и решили доставить его в больницу, чтобы проверить наличие алкоголя в крови, но на входе в больницу случилось неожиданное.

«Надевают наручники ... согнули меня. Я ростом невелик и хотел выпрямится. Выпрямляюсь и тут удар по ноге. В голове темнеет и упал», - говорит житель Слонима Владимир Ефимчик.

В больницы Владимиру оказали медицинскую помощь, в частности врачи отметили, что ногу Ефимчику сломал милиционер. Но следователь, приехавший разбираться в инциденте, не завел уголовного дела. Мол, ногу Владимир сломал сам.

«Как я уже знаю, город маленький, все всех знают, и мне уже неоднократно говорили, что у этого сотрудника милиции это не первый случай, он фактически любит такие меры воздействия на людей», - рассказывает сосед потерпевшего Виктор Марчик.

И такие случаи, когда милиционеры используют силу в отношении граждан, не редкость. Вспомнить хотя бы последние: избиение ОМОНом дубинкой молодой актрисы Светланы Соколовской в эту новогоднюю ночь, дело инвалида из Витебска, которого бил и душил старший лейтенант, а в Рогачеве из-за отсутствия фликера милиционеры побили местного жителя, сломав ему ребро.

Что же касается дела Владимира Ефимчика, после возвращения из больницы он нанял адвоката. Сейчас через суд мужчина хочет добиться справедливости.

«Суды обвиняют еще и его, вместе с милицией обвиняют в том что он сам себе нанес травму , а на них наводит клевету. Судебная медицинская экспертиза также очень скользкий диагноз дала, что якобы он сам нанес себе увечье, но оно было нанесено тупым твердым предметом», - говорит руководитель профсоюза РЭП Слонимского района.

Сейчас из-за травмы одна нога Владимира короче другой. Он не может управлять автомобилем, хромает. К тому же мужчине, который до этого работал грузчиком, пришлось уволиться: врачи запретили ему выполнять тяжелую физическую работу.