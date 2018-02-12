Бориса Кита похоронят 15 февраля в Висбадене 12.02.2018, 16:03

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Борис Кит

На этом кладбище великий белорус около 30 лет назад выкупил участок.

Белорусского просветителя, американского ученого Бориса Кита похоронят в четверг 15 февраля в немецком городе Висбадене на православном кладбище церкви Святой Елизаветы, передает «Радыё Свабода».

Начало отпевания в 13 часов.

На этом кладбище Борис Кит около 30 лет назад выкупил участок. Поскольку священники в этой церкви поменялись, то найти документы на участок заняло много времени.

Борис Кит родился 6 апреля 1910 года в Санкт-Петербурге в семье белоруса. После революции уехал на родину отца в деревню Огородники Кореличского района, окончил Новогрудскую белорусскую гимназию, Вильнюсский университет. По образованию был учителем, бывший директор Виленской и Новогрудской гимназий. После войны эмигрировал в США.

Борис Кит - американский ученый, который сделал значительный вклад в мировую астронавтики.

Работал в различных компаниях, участвовал в американских проектах подготовки к полетам в космос, исследовал космические программы СССР.

Профессор, доктор философии в области математики, академик Международной академии астронавтики, многих других международных и национальных академий и объединений.

Является соавтором учебника по ракетному топливу Rocket Propellant Handbook (1960, в соавторстве), которым до сих пор пользуются в американских университетах.

Борис Кит ушел из жизни 1 февраля в Франкфурте-на-Майне на 108-м году жизни.