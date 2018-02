12-летний минчанин прошел в шоу «Голос. Дети-5» 2 12.02.2018, 16:30

Никитa Белько удивил судей песней из репертуара ирландско-норвежского дуэта Secret Garden.

В 5-м сезоне популярного шоу «Голос. Дети» впервые появился белорус - Никита Белько из Минска. Удивить судей Никита решил песней You raise me up из репертуара ирландско-норвежского дуэта Secret Garden. Валерий Меладзе тут же отметил, что у юного артиста «есть хорошие ноты». А на второй минуте исполнения к Никите уже повернулись и Баста, и Меладзе, пишет kp.by.

- У меня нет никаких комментариев. Здорово. Просто молодец, - лаконично сказал Валерий, ожидая решения Никиты.

А вот Баста, наоборот, попытался уговорить минчанина, рассказав о своей жизни в Беларуси.

- Я обращусь к тебе как к здравомыслящему человеку: ты же из Беларуси? Знаешь, есть такой город Гродно? И Лида? (Никита ответил: «Да».) Я там в детстве жил, поэтому ты должен пойти ко мне. У меня замечательная, легкая и веселая команда. Иди ко мне!

Никита слегка растерялся, но выбрал команду Валерия Меладзе.

- Конечно, на сцене испытывал творческое волнение, но потом представил, что я не на конкурсе, а пою в домашней обстановке для своих родных… А еще я так и не понял, почему выбрал Меладзе - по зову сердца, наверное, - признался Никита. - Думаю, как певец он мне ближе, чем Баста. Мы уже успели пообщаться и поработать с ребятами из моей команды, здесь очень дружеская атмосфера.

Оказывается, Никита Белько уже приходил на «Голос. Дети» три года назад, но не прошел кастинг.

- Но я не расстроился, а просто упорно работал над собой все эти годы. И могу сказать, что 2017-й стал очень успешным для меня. В Беларуси я завоевал четыре Гран-при на международных и местных конкурсах. А заявку в «Голос» мы подали и вовсе в последний день. Бабушка, по счастливой случайности, увидела объявление и позвонила маме. Так мы и оказались на съемках в Москве.

Никита учится в лицее при Белорусской государственной академии музыки по классу фортепиано. Мальчик любит кататься на велосипеде и роликах, а также признается, что очень вспыльчивый.