Накажет ли министр внутренних дел Лукашенко? 18 13.02.2018, 21:06

9,332

Неожиданное требование правителя, которое касается его самого.

Во вторник Александр Лукашенко потребовал жесткого наказания для «крутяков» на квадроциклах и снегоходах за езду по сельхозугодьям.

Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности, передает БелТА.

– Вопрос к министру внутренних дел один: когда будет наведен порядок? Порядок во всем, чтобы мне не отписывали, что там некоторые «крутяки» у нас появились. Это же не дети простых людей. А сами крутые и их детишки сегодня на квадроциклы, снегоходы и пошли по озимым, по полям, на что я обращал внимание, а вы мне отписки пишете.

Диктатор потребовал наказать их и забрать эти транспортные средства.

– Вот и все решение вопроса, – сказал он. – Я хочу, чтобы это мое заявление общество услышало.

В августе 2017 года Лукашенко приехал на поле возле родной деревни на дорогом квадроцикле стоимостью примерно 26 тысяч долларов, напоминает «Салiдарнасць».

На заседании Совета Безопасности глава Беларуси также обратил внимание на тот факт, что по-прежнему аварии на дорогах случаются с участием сотрудников органов внутренних дел.

– О каком авторитете милиции можно тогда говорить? Вопрос к министру: в чем дело? Какие меры принимаются по искоренению таких фактов? – жестко поставил вопросы Лукашенко.