Николай Статкевич: Чтобы нормально жить, нам придется вернуть свободу 7 14.02.2018, 9:40

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Как сделать белорусскую экономику эффективной.

Об этом пишет один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич:

- Эффективная экономика в максимальной степени использует личную мотивацию людей, их желание трудиться для себя, в производстве и продаже конкурентоспособных товаров и услуг. Когда результат работы напрямую связан с собственным благополучием работника, он трудится в разы производительнее, чем там, где его труд не влияет на это благополучие. В эффективно организованной экономике каждый трудится для себя, а получается результат, полезный для всех.

Основной ресурс нашей экономики - люди. Беларусы - достаточно трудолюбивые, организованные и законопослушные люди. У нашего народа велики способность к творчеству и престиж образования. Нам надо использовать эти качества в максимальной степени, чтобы отвоевать себе место на глобальном рынке.

Сделать это командными методами не получится. Наша неповоротливая и громоздкая государственная экономика позволяет организовывать эффективный политический контроль за подавляющим большинством граждан по месту их работы. Но она не способна стимулировать их к эффективному труду. В первую очередь - управленцев, что нивелирует результаты труда исполнителей.

Управляемая вручную "сверху" экономика всегда безнадежно отстает от гибкой и творческой свободной экономики. Современная экономика делается все сложнее. Принятие решений в ней требует учета множества факторов и сильной личной мотивации управленцев. Поэтому нельзя из министерства эффективно управлять десятками предприятий. Например, попытки государства модернизировать предприятия цементной промышленности или деревообработки привели только к напрасной растрате многих сотен миллионов долларов.

Командная экономика не способна достичь рыночных прорывов. Достоверно спланировать заранее, какой новый товар будет пользоваться спросом, невозможно. Прорыв получается, когда множество независимых предприятий пытаются предложить свои новинки. Кто-то из них угадывает предпочтения потребителей, увеличивает прибыль, расширяет бизнес, создает новые рабочие места и увеличивает выплату налогов, делая своим успехом богаче всю страну.

Для успеха беларуской экономики необходимо раскрепостить энергию и творчество граждан нашей страны. В первую очередь - организаторов экономики. Тогда они смогут стимулировать эффективный труд своих работников и организовать прибыльную деятельность своих предприятий.

Проще всего это сделать для малых и средних государственных предприятий. Их приватизация позволит совместить функции собственника предприятия, кровно заинтересованного в его эффективной работе, и управляющего этим предприятием. Что обеспечит максимально мотивированное на рыночный успех управление предприятием.

Конечную оценку работе предприятий будут давать не "начальство", а потребители, голосуя (или не голосуя) кошельком за их продукцию. В результате конкуренции на свободном рынке успешно развиваться будут наиболее эффективные предприятия, что приведет к повышению конкурентоспособности нашей экономики в мире и росту благосостояния всей страны.

Намного сложнее сделать эффективной работу крупных государственных предприятий, которые включают многие структурные подразделения и многоуровневую систему управления. Приватизация таких предприятий на постсоветском пространстве часто не приводила к улучшению их работы, а иногда даже вела к их ликвидации. Даже если исключить злоупотребления (приватизация с целью распродажи имущества или ликвидации конкурента), новые собственники часто оказывались неспособными наладить эффективную работу крупных предприятий.

Необходимы новые технологии управления, так как большинство, а часто все управленцы крупных частных предприятий, не являются их собственниками и для них надо создавать систему мотивации к эффективному выполнению управленческих функций. Необходимы инвестиции для обновления технологий и средств производства. Выходом здесь может быть акционирование крупных госпредприятий и продажа части их акций на биржах, а лучше - системному инвестору, обладающему новейшими технологиями управления, производства и товаропроводящими сетями в других странах.

С учетом негативного опыта приватизации на постсоветском пространстве, продажа акций крупных предприятий должна проводиться поэтапно. На первых этапах государство должно сохранять за собой контрольный пакет их акций, пока предприятие не станет прибыльным. Продажа даже миноритарного пакета акций предприятия будет способствовать не только привлечению средств на его развитие, но и дополнительному контролю за работой управленцев со стороны собственников этого пакета.

Главным показателем эффективности управления госпредприятием должна быть его прибыль. Предприятия всех форм собственности должны работать и конкурировать в равных рыночных условиях. Государство может оставить под своим полным контролем стратегически важные для него предприятия, оказывать определенное время помощь градообразующим предприятиям.

Государственные органы должны следить за соблюдением правил честной конкуренции на рынке, гарантировать права собственников и пресекать попытки установить монополию, позволяя наиболее эффективным предприятиям выдвигаться в лидеры рынка.

Чтобы в борьбе за рыночный успех собственники не пытались выжать из своих работников максимум их усилий за минимальную зарплату, государство должно защищать интересы наемных работников. Для этого вводятся ограничения на максимальное рабочее время, на минимальную зарплату. Контролируется выполнение требований к условиям труда. Защищаются права на создание профсоюзов, заключение ими коллективных договоров, ограничиваются возможности перевода работников на индивидуальные трудовые контракты. Обеспечиваются социальные гарантии самозанятым и работающим дистанционно.

Важным элементом обеспечения прав работника на справедливую зарплату является рынок труда. Для его обеспечения и стимулирования большей мобильности рабочей силы внутри страны государство должно стимулировать развитие рынка арендного жилья, принимать меры по защите прав арендополучателей. Во избежание концентрации производств и населения в крупных городах необходимо стимулировать развитие бизнеса в небольших населенных пунктах. Временно безработным надо обеспечить выплату пособий, достаточных для удовлетворения необходимых потребностей. Государство должно организовать программы переучивания новым актуальным на рынке труда специальностям.

Для предотвращения разрыва в развитии и благосостоянии между различными регионами необходимо реализовать программу создания и развития на территории страны 15-20 экономических регионов (кластеров). Нужна административная реформа с целью сделать центры кластеров главными региональными административными центрами государства. Идея такой реформы была сформулирована еще в 90-х годах Фондом им. Льва Сапеги.

Успешное развитие экономики требует свободного доступа ее субъектов к финансовым ресурсам. Необходимы устойчивое функционирование финансового рынка, развитие его современных инструментов.

И главное - эффективная работа экономики невозможна без современных прозрачных законов, принятых в интересах всех слоев общества избранными представителями народа. Без гарантий прав собственности и подлинно независимых судов. Экономическая свобода требует политических свобод. Когда правящий в стране режим отнимает у граждан честные выборы и справедливый суд, он лишает нас права на достойный уровень жизни и обрекает на вечное отставание от развитых стран. Чтобы нормально жить, нам придется вернуть украденную у нас свободу.