Мост через Припять может рухнуть в любой момент 4 14.02.2018, 12:30

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Фото: БелТА

Мост в Житковичском районе продолжил разрушаться.

В понедельник, 12 февраля, спасателям от работников РУП «Гомельавтодор» поступило сообщение о повреждении конструкций железобетонного автомобильного моста через реку Припять на трассе Р-88 возле деревни Борки Житковичского района Гомельской области.

«В 16:08 произошедшее классифицировано как чрезвычайная ситуация «Разрушение элементов транспортных коммуникаций», – сообщили Progomel.by в МЧС.

По результатам расчета установлено, что напряжения в напрягаемых пучках надпорных зон опор № 13 и №14 превышают допустимые нормами пределы на 60% и составляют 1700 Мпа.

Арматура пучков находится на грани разрыва и при любых внешних воздействиях, включая температурные, возможно обрушение пролета.

Напомним, автомобильное движение по мосту на автодороге Р-88 Житковичи – Туров – Давид-Городок – Граница Украины было закрыто в декабре из-за появления на одном из его пролетов трещины. Впоследствии вблизи моста на реке была организована понтонная переправа, которая, однако, перестала работать в январе из-за ледостава.

«1 марта должна заработать паромная переправа. Позже речку перекинут в другое русло, пролетное строение аварийного моста будет полностью разбираться и заменяться на металлическое пролетное строение. Задача стоит к 1 января 2019 года пустить по мосту движение», — рассказывал ранее генеральный директор ОАО «Мостострой» Сергей Вашкевич.

Основы у припятского моста останутся, они вбиты в дно сваями на глубину нескольких многоэтажных домов — конструкция более чем прочная. А вот коробки, которые треснули на центральном стыке, заменят на металл.

Пока жителей перевозят с берега на берег на катере.

Длина Житковичского моста 1985 года постройки – 888,7 м, ширина 10 метров, высота 20,7 м. Всего в Беларуси мостов, построенных по проекту житковичского, пять — в Гомеле, Бобруйске и Новополоцке. Специалисты отмечают, что при их обследовании во всех конструкциях были выявлены трещины.