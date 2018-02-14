В шкафу австрийской пенсионерки нашли мировой шедевр 1 14.02.2018, 14:51

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Картина была найдена лишь в январе 2018 года, а известно о находке стало в феврале.

Женщина много лет тайно хранила картину Густава Климта под названием Zwei Liegende ("Двое лежат"), считавшуюся утерянной, пишет segodnya.ua.

В 1951 году владелица картины "Двое лежат" Ольга Егерь отдала ее и еще три произведения искусства художника Эгона Шиле во временное пользование Музею современного искусства в Линце. В 2006 году ее потомки захотели вернуть картину, однако выяснилось, что она исчезла. Поиски ни к чему не привели, и новые владельцы полотна подали в суд на город с требованием возмещения ущерба. После длительного юридического противостояния он был выплачен пострадавшей стороне.

Картина была найдена лишь в январе 2018 года, а известно о находке стало в феврале. Как оказалось, ею владела бывшая секретарь директора музея в Линце. После того, как Ольга Егерь передала картины галерее, женщина выяснила, что акт передачи не оформлен должным образом. Директор музея, который умер еще в 1984 году, потребовал, чтобы она молчала о своем открытии. В обмен на молчание она получила рисунок "Двое лежат".

В 1977 году секретарь вышла на пенсию и много лет незаконно хранила картину в ящике шкафа. В завещании она просила передать рисунок в собственность городских властей.