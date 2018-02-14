Абонент переплатил «Белтелекому» $114 и теперь требует вернуть их с процентами 5 14.02.2018, 16:40

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Разобраться в кабинете пользователя телефонными услугами не так-то просто.

Почти постоянный минусовой баланс, даже с учетом недавно внесенной оплаты, обескураживает, пишет onliner.by.

Особенно на фоне лицевого счета, по которому оплачивается интернет — ни о каком минусе там и речи быть не может, иначе вам отключат доступ в сеть. Белорус Александр пользуется телефоном со стационарным номером и старается не допускать образования задолженности. Что ж, теперь именно «Белтелеком» «должен» абоненту более 220 рублей.

По словам Александра, он регулярно проверяет баланс лицевого счета, привязанного к телефонным услугам гродненского филиала «Белтелекома». Каждый раз видя минус, парень немедленно «погашал» его. Но только недавно Александр задумался: как так получается, что ежемесячно он закидывает на счет в среднем по 30 рублей, а у него все равно минус? При этом реально он потребляет услуг рубля на три—четыре!

Как оказалось, стараясь побыстрее погасить «долги», Александр накопил на лицевом счете больше 228 рублей. Теперь гродненский абонент очень зол и намерен добиться от «Белтелекома» возмещения в виде процентных ставок по кредиту.

«Недостоверная информация о наличии задолженности на протяжении долгого времени привела к ситуации длительного кредитования „Белтелекома“ на сумму, превышающую 228 рублей. Компания использует их в своей бизнес-деятельности. Таким образом, по состоянию на 9 февраля „Белтелеком“ кредитован по ставке рефинансирования на сумму более 228 рублей. Требую возместить их в полном объеме с учетом действующей ставки рефинансирования… Извинительные письма и подарки на 23 февраля приветствуются. Или сможете пообщаться в присутствии юриста и судьи», — отметил Александр.

В гродненском филиале «Белтелекома» не отрицают, что на лицевом счете Александра скопился «аванс в размере 229,19 рубля». «В „Кабинете пользователя“ вы всегда видите сумму с минусом, так как это сумма текущих начислений… Вы самостоятельно принимаете решение по вопросу оплаты за услуги телефонной связи. Дополнительно сообщаем, что вы пользуетесь услугами телефонной связи в кредит, то есть в текущем месяце оплачиваете за предыдущий», — уточнили там.

Вернуть деньги «Белтелеком» готов — для этого придется обратиться в сервисный центр и написать заявление. А вот вопрос о выплате процентов по «кредиту» провайдер не рассматривает.