Польша построит собственный газопровод в Балтийском море 14.02.2018, 19:33

Газопровод соединит польский город Свиноуйсьце с Данией и обеспечит доступ к газу из Норвегии.

Польша, выступающая против строительства газопровода "Северный поток-2" из России в Германию, намерена сама проложить газопровод по дну Балтийского моря. Однако проект Baltic Pipe будет вести от польского побережья в Данию и позволит государственной польской газотранспортной компании Gaz-System подключиться к норвежской сети газопроводов, сообщает в среду, 14 февраля, DW со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Польский энергетический концерн PGNiG в конце 2017 года зарезервировал мощности этого газопровода на 15 лет, отмечает издание. Ветка газопровода пропускной способностью 10 миллиардов кубометров в год и стоимостью 2 миллиарда долларов должна вступить в строй в 2022 году. Она достигнет польского побережья у города Свиноуйсьце, где также расположен портовый терминал по приему сжиженного газа.

Компания Gaz-System, по ее собственным данным, запросила у правительства Польши разрешение на строительство и определила километровый коридор в прибрежной зоне, по которому планируется проложить газопровод. Окончательное решение о строительстве должно быть принято в 2018 году.