Что произошло в Дейр-эз-Зоре? Андрей Волна, Facebook

14.02.2018, 21:00

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В неядерном боестолкновении с современной армией у РФ нет шансов. Вообще.

Всю последнюю неделю слежу за публикациями таких признанных экспертов, как Эль Мюрид и Аркадий Дубнов.

Наверное, сегодня можно уже говорить о более-менее ясной картине произошедшего в Сирии 7 февраля. А именно:

1. Внутри этой гражданской войны с международным участием идёт не только внутрисирийская борьба, но и борьба между официальными и неофициальными (ЧВК Вагнера - только одно из них) российскими воинскими формированиями (очевидно, за доступ к нефти).

2. Судя по всему, официальные военные просто "подставили" неофициалов, сообщив американцам, что русских в передвигающейся колонне нет. То есть, говоря простым языком, генералы МО убрали конкурентов руками американцев.

3. Произошедшее очень не понравилось американцам. Во-первых, их нагло использовали. Во-вторых, они всегда избегали даже теоретической возможности боестолкновения с русскими. Из-за возможности эскалации конфликта с ядерной страной. Responsibility, знаете ли. И вчерашнее интервью их командиров это чётко объясняет.

4. В неядерном боестолкновении с современной (американской, например) армией у России нет шансов. Вообще. Разгромили под ноль.

5. Счёт убитым действительно может измеряться многими десятками. А, может, и сотнями.

6. Думаю, это (и не только это, все последние события) - проявление сверхсерьезных столкновений в высших эшелонах российской власти и свидетельство дезинтеграции управления. По сути, ради реализации своих амбиций они не только подставили под мины соотечественников, но и поставили мир на грань открытого ядерного противостояния.

Андрей Волна, Facebook