Соратник Гиркина: Цифры про 600 убитых наемников РФ в Сирии – это не миф 14.02.2018, 19:42

8,150

Фото: myrotvorets.center

Американцы разгромили в Сирии три штурмовых отряда ЧВК «Вагнер».

В ходе обстрела коалицией США воюющих в Сирии наемников российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" погибло около 600 наемников из России и боевиков из украинского Донбасса. Об этом сообщил соратник бывшего "министра обороны" террористической организации "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) Михаил Полынков в Facebook.

На украинском сайте "Миротворец" заведено досье на Полынкова, как начальника штаба движения "Новороссия" Гиркина, вербовщика боевиков и участника незаконных вооруженных формирований, передает gordonua.com.

"Сходил я в госпиталь, проведал одного из выживших в той мясорубке под Хишимом. Что я могу сказать, если вкратце. Цифры про 600 двухсотых это не миф. Было три штурмовых отряда в среднем по 300 человек из россиян и дончан. Плюс артдивизион и бронегруппа", – подчеркнул Полынков.

Пособник Гиркина на своем канале в YouTube опубликовал запись разговора с пострадавшим наемником, на котором тот рассказывает о разгроме ЧВК "Вагнер". Голос на записи изменен, чтобы собеседника Полынкова невозможно было опознать.

"Я убедился в том, что вся первая появившаяся информация чистая правда... Мне без разницы поверят мне или нет... Если есть действительно желание знать правду, пусть навестят один из трех госпиталей и пообщаются с ранеными. Их очень много. В Вишневского, некоторые даже в коридоре лежат", – подытожил он.

8 февраля 2018 года агентство Reuters сообщило об авиаударе коалиции в Сирии, жертвами которого стали около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Башара Асада. По данным Bloomberg, погибло 200 человек, большинство из которых – россияне.

Источники CBS в Пентагоне сообщили, что в Сирии были убиты "российские наемники". Исследовательская группа Conflict Intelligence Team считает, что речь идет о бойцах ЧВК "Вагнер", которая действует на месторождениях полезных ископаемых в долине Евфрата.

Гиркин заявил, что сообщения о потерях в Сирии постоянно меняются в сторону увеличения. "На данный момент точно ясно, что убитых и раненых – реально сотни. Несколько сотен. В остальном – разноголосица. Но последняя цифра ("не окончательная", как сообщили) вообще выглядит "запредельно". Якобы аж за 600 (644, если точнее, – и это только убитых)", – сказал он.

По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, российская сторона заявила, что ее сил в зоне нанесения авиаудара не было изначально.