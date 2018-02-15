Молодая специалистка из Витебска: Чем лучше пишешь бумажки, тем лучший ты учитель 4 15.02.2018, 11:07

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Почему из школы бегут даже те, кто мечтал там работать.

Вера (имя героини по ее просьбе изменено) еще в детстве знала, что будет учителем. Выбрать именно эту профессию советовали родители: педагогом в училище работал папа, пока не перешел на службу в правоохранительные органы, более пятнадцати лет отдала школе мама, пишет «Витебский курьер».

Учить детей мечтала и сама Вера. Точные науки девушке особо не давались, а вот гуманитарные дисциплины шли неплохо. Потому Вера и поступила на филологический факультет ВГУ имени П.М. Машерова.

«Учиться в Витебске, конечно, было интересно, – рассказывает Вера. – Я приехала в областной город из небольшого районного центра, где единственное развлечение –пройтись по парку. Конечно, студенческая жизнь закружила. Занятия, театр, различные мероприятия в университете и в городе, шикарнейший ботанический сад, прекрасные музеи – о Витебске у меня остались самые лучшие воспоминания. Но я собиралась вернуться после окончания университета в свой районный город, так и поступила».

Вера вспоминает, что в школе встретили ее довольно скептически. И директор, и педагоги уже привыкли, что время от времени к ним приезжают молодые специалисты и, отработав положенное распределение, сбегают в город. Вера пыталась им объяснять, что она здесь навсегда, что быть учителем – ее мечта, что она не боится трудностей. Но опытные учителя только усмехались в ответ.

Вере дали классное руководство в седьмом классе и доверили вести русский язык на четырех параллелях: в пятых, шестых, седьмых и девятых классах.

«В деревне или в небольшом городе дети серьезнее и добрее, чем в областном центре или в столице, – рассуждает Вера. – Думаю, это потому, что у многих из них, в отличие от чисто городских детей, есть дополнительные обязанности, например, помогать родителям по хозяйству. А вот соблазнов гораздо меньше».

Молодой педагог рассказывает, что по детям всегда видно: занимаются с ними родители или нет. Если да – есть результат, а если родители выпивают и толком нигде не работают – то и от детей требовать что-то нет смысла.

«Учителя нашей школы должны обходить дома своих учеников: проверять социально-бытовые условия и обследовать исправность печей (если в доме печное отопление), поэтому я насмотрелась всякого, – рассказывает Вера. – Среди учеников моего класса немало детей из многодетных семей, которые реально перебиваются с копейки на копейку. Это очень заметно, когда приходишь к ним домой. И я понимаю: если ребенок в семье видит грязь, пьющих родителей и делает уроки кое-как на табуретке на кухне самостоятельно, потому что мама в это время кладет спать двух-трех младших детей, то как я могу требовать от этих ребят знания?»

Но даже не это пугает Веру больше всего. Если, получив диплом университета, она с воодушевлением ехала на место распределения, то сейчас очень сомневается, что готова остаться в школе после окончания срока отработки.

«Я с детства мечтала быть учителем, но моего энтузиазма хватило на два месяца работы, – вспоминает Вера. – У нас ведь получается как: чем лучше ты пишешь бумажки, тем лучший ты учитель. А как все боятся исправлений! Не дай Бог ты поставишь неправильную дату урока в журнале. Зачеркнуть и расписаться – нельзя, исправить корректором – тем более. Если напортачил, нужно идти к учительнице труда, просить, чтобы она аккуратно расшила журнал и достала нужную страницу. Затем нужно обойти всех учителей, которые успели там что-то написать, и уговорить их своим почерком вписать нужную информацию. А после этого снова обратиться к учителю труда, чтобы она «вшила» страницу обратно».

Вера признается, что если бы ее единственной задачей было учить детей, то она работала бы в школе с удовольствием. Но учитывая то, сколько ненужной и бесполезной работы ей приходится делать, девушка не исключает, что будет искать себя в другой сфере.