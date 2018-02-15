Даля Грибаускайте: «Искандеры» угрожают половине европейских столиц 1 15.02.2018, 19:56

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Даля Грибаускайте

Учения «Запад-2017» подтвердили, что РФ готовится к возможному нападению на страны Запада.

Российско-белорусские учения «Запад-2017» подтвердили, что Россия готовится к возможному нападению на страны Запада на протяжении 48 часов, а размещение на прошлой неделе ракет «Искандер» в Калининградской области означает, что вызовы для безопасности не меньше, чем в 2014 году.

Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, передает wPolityce.pl.

«Учения «Запад-2017» показали, что Россия готова даже на протяжении 48-ми часов начать атаку на линии границы со странами НАТО и балтийскими странами, Польшей и даже в регионе Арктики. Кроме того, на минувшей неделе в Калининградской области на постоянной основе размещены ракеты «Искандер». Это показывает, что вызовы для безопасности даже больше, чем в 2014 году», - заявила Грибаускайте, добавив, что угроза касается половины европейских столиц.

Поэтому, как подчеркнула президент Литвы, необходимы дальнейшие решения о реформировании НАТО летом этого года на саммите Альянса в направлении укрепления восточного фланга.

Грибаускайте отметила, что Литва является объектом «своеобразной непосредственной атаки» со стороны РФ, что иногда можно приравнять к «военной ситуации».

«Мы являемся свидетелями кибератак, в одной только Литве мы перенесли в прошлом году 50 тысяч кибератак. Мы являемся свидетелями информационных атак, вмешательства в нашу политику, попыток влияния на наши медийные группы. Поэтому с этой точки зрения мы очень сильно чувствуем, что в нетрадиционной сфере мы уже находимся в состоянии серьезной конфронтации между восточным флангом НАТО и Россией», - констатировала Грибаускайте.

Она заметила, что непосредственная военная угроза со стороны России сейчас не очень реальна, но «из-за непредсказуемости этой страны лучше ничего не отвергать, а быть готовыми ко всему».

«Учтем, что Россия делает, а не то, что говорит. Пример «Искандеров» очень хорошо показывает, что мы должны быть готовы ко всему, должны быть готовы к обороне», - подчеркнула Грибаускайте.

Литовский лидер привела пример, что сейчас на восточном фланге НАТО и западных регионах РФ на одного солдата Альянса приходится 10 российских солдат.

«А потому опасения из-за одной тысячи солдат НАТО в Литве или чуть больше - в Польше, и в целом четырех тысяч солдат во всем регионе, этот аргумент (России) не срабатывает», - подчеркнула Грибаускайте.

Действия НАТО на восточном фланге она назвала отпугиванием России, поскольку в Литве даже нет оборонительных сил.

«Объяснение (Россией) необходимости «Искандеров» и запугивания половины Европы тем, что в Литве есть тысяча солдат или три-четыре в балтийских странах и Польше - несерьезный аргумент», - отметила литовский лидер.

По ее словам, истинное намерение Москвы заключается в демонстрация силы и агрессивном поведении.

«Однако после аннексии Крыма такие действия уже не могут быть неожиданными. Поэтому мы должны быть готовы и очень серьезно инвестируем в нашу оборону», - отметила Грибаускайте.

Она напомнила, что Литва создала силы быстрого реагирования, инвестирует 2% ВВП в оборону, модернизирует армию.

Размещение Россией «Искандеров» в Калининградской области, по мнению Грибаускайте, служит хорошим аргументом, чтобы склонить НАТО к дальнейшим «быстрых и глубоких реформ».

Она отметила, что Литва предлагает НАТО подготовить стратегию укрепление (reinforcement strategies), оборонные планы для стран Балтии и Польши. По ее убеждению, НАТО должно быстрее принимать решения, реформировать систему управления Альянса и больше концентрировать усилия на регионе восточной Европы.