Сколько бывших «тунеядцев» Гродненщины получили назад деньги? 15.02.2018, 19:08

Белорусы продолжают возвращать уплаченный сбор.

Белорусам, которых раньше признали социальными иждивенцами по Декрету №3, продолжают возвращать уплаченный сбор. На сегодня в области обратно свои деньги получил 2531 человек на общую сумму в 752 тысячи рублей. Об этом рассказала начальник ИМНС по Гродненской области Лидия Семашко на пресс-конференции, которая прошла в облисполкоме в среду, 14 февраля, передает «Вечерний Гродно».

Если раньше претендовать на возвращение «налога на тунеядство» могли лишь те, кто в 2017 году отработал 183 или больше дней. Однако после того как 25 января Лукашенко подписал Декрет №1, абсолютно все бывшие «тунеядцы» были освобождены от необходимости платить налог. А те, кто заплатил ранее, могли получить деньги обратно.

— Сейчас перед налоговыми инспекциями стоит задача вернуть тот налог, который был ранее исчислен плательщику сбора. Этот процесс идет активно— на сегодня свои деньги вернул 2531 житель области, общая сумма составила 752 тысячи рублей, — рассказала Лидия Семашко.

Чтобы получить сбор, нужно обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства и написать заявление. При этом при себе следует иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность. Так как возврат сбора является административной процедурой, на ее осуществление отведен один месяц со дня подачи заявления. Деньги выплачиваются двумя способами: или их переведут на счет любого белорусского банка, или их можно получить наличными в любом отделении АСБ «Беларусбанк».

Напомним, с поручением вернуть деньги трудоустроившимся плательщикам сбора выступил правитель. На совещании 9 марта 2017 года он приостановил действие Декрета №3 и потребовал внести поправки в документ. Согласно ним, вернуть деньги могли те, кто в 2017 году принимал участие в финансировании госрасходов, а также достигшие общеустановленного пенсионного возраста; те, кто признан недееспособными или инвалидами (независимо от группы, причины, даты наступления и срока инвалидности).