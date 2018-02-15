В Претории избран новый президент ЮАР 1 15.02.2018, 20:24

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Сирил Рамафоса

Президентом ЮАР стал лидер Африканского национального конгресса Сирил Рамафоса.

Сирил Рамафоса избран новым президентом Южно-Африканской Республики. Лидер правящего в ЮАР Африканского национального конгресса (АНК) был единственным кандидатом на этот пост. Национальная ассамблея – нижняя палата парламента страны – утвердила Рамафосу в должности на сегодняшнем заседании, передает "Радио Свобода".

Предыдущий президент ЮАР Джейкоб Зума объявил о своей отставке вечером 14 февраля на фоне обвинений в коррупции.

Зума стал президентом в 2009 году, в 2014 году его переизбрали на второй срок. В 2017 году лидера ЮАР обвинили махинациях с госконтрактами. Тогда АНК сместил Зуму с поста главы партии. Его место занял Рамафоса.

Рамафоса родился в 1952 году в пригороде Йоханесбурга. Изучал право в Университете Севера. В студенческие годы занимался профсоюзной и политической деятельностью. С 1991 по 1997 год Рамафоса был генеральным секретарем, а с 2012 года – вице-президентом АНК. В мае 2014 года стал вице-президентом ЮАР.