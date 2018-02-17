Тереза Мэй: Решение о Brexit окончательное

Тереза Мэй: Решение о Brexit окончательное4
- 17.02.2018, 16:01
Повторного референдума в Великобритании не будет.
Премьер Великобритании Тереза Мэй исключила проведение еще одного референдума о членстве страны в Европейском Союзе.
Об этом она заявила на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.
Мэй исключить повторное голосование о членстве страны в ЕС, заявив, что назад дороги нет.
"Мы покидаем Евросоюз, на повестке дня нет вопроса о втором референдуме и о возвращении назад, и я думаю, что это важно", - сказала она.
"Люди в Великобритании убеждены, что если они приняли решение, то правительству не следует менять мнение и говорить им: нет, вы ошиблись", - сказала Мэй, когда ее спросили, могут ли в Британии рассматривать вопрос проведения повторного референдума.