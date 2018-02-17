Белоруса задержали в аэропорте Турина за контрабанду сигарет

Белоруса задержали в аэропорте Турина за контрабанду сигарет8
- 17.02.2018, 18:22
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В двух его чемоданах было обнаружено около 140 коробок с сигаретами.
Итальянская финансовая полиция задержала в международном аэропорте Турина 40-летнего белоруса с большим количеством контрабандных сигарет, пишет сайт «Беларусь и мир» со ссылкой на информационное агентство Askanews.
В зале прибытия пассажир, избегая процедуры контроля, не стал сразу забирать свой багаж. Это насторожило сотрудников полиции, которые начали внимательно наблюдать за ним.
Мужчина отправился с вещами на контроль лишь позднее, чтобы смешаться с пассажирами других рейсов.
В результате последовавшей проверки в двух его чемоданах было обнаружено около 140 коробок с сигаретами общей массой примерно 30 килограмм.
Теперь контрабандисту грозит 5 лет тюрьмы и штраф до 140 тысяч евро, сообщает агентство со ссылкой на прокуратуру Турина.