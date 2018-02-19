На Брестчине 155 молодых специалистов получили «письма счастья» 6 19.02.2018, 13:19

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архивное фото grodnonews.by

Выпускники отказались работать по распределению.

Органами прокуратуры Брестской области во взаимодействии с учреждениями образования проводится работа по выявлению выпускников высших и средних специальных учреждений образования, обучавшихся «за счет средств государства» и не отработавших установленный обязательный срок, а также принимаются меры по возмещению средств, затраченных на их подготовку, пишет сайт brestcity.com.

Выпускники отказывались добровольно возмещать денежные средства. В результате чего прокуроры предъявляли в суд соответствующие иски.

Как сообщается, проведенный прокуратурой Брестской области анализ показал, что они предъявлялись в случаях неявки выпускников на работу по распределению либо увольнения за виновные действия уже приступивших к работе лиц в период срока отработки, как правило, прогул без уважительных причин.

Всего в 2017 году прокурорами Брестской области предъявлено 155 таких исков на сумму 569 тыс. рублей, все они рассмотрены и удовлетворены.

Особую категорию составляют иски к лицам, которые, будучи зарегистрированными в качестве безработных, были направлены для обучения и трудоустройства, однако отчислены из учреждений образования. В истекшем году прокурорами предъявлено 15 подобных исков на сумму более 3 тыс. рублей.

Ввиду неисполнения в добровольном порядке решений суда нередко приходится прибегать к принудительному исполнению судебных постановлений. При этом судебным исполнителем могут быть применены такие меры, как временное ограничение права должника на выезд из Беларуси, управление транспортными средствами и др.