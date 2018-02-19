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Видеохит: «Очень высокий человек» не смог попасть на киносеанс

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  • 19.02.2018, 13:26
  • 2,644

Уловку двух подростков, которые намеревались пройти на сеанс, раскусили.

В Сети было опубликовано видео с двумя подростками, которые ради сеанса "Черной пантеры" в кинотеатре пошли на хитрость. Денег у них хватало только на один билет, в итоге молодые люди решили переодеться в "очень высокого человека", и таким образом попасть на показ фильма вдвоем, пишет korrespondent.net.

Однако кассир легко раскусила уловку подростков. К тому же, этому поспособствовали люди в очереди, которые принялись снимать "высокого человека" на камеры и шутить.

В итоге кассир посоветовала молодому человеку, изображавшему верхнюю часть туловища, спуститься вниз. Только после этого его пропустят в кинозал.

Видео с предприимчивыми молодыми людьми собрало миллионы просмотров.


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