История ветерана крымскотатарского национального движения Гульнара Бекирова

19.02.2018, 13:41

Для Шефике Консул делом жизни стала борьба за возвращение крымских татар на историческую родину

18 февраля исполняется 81 год ветерану крымскотатарского национального движения Шефике Консул. Она принадлежит к тому поколению активистов движения, для которых делом жизни стала борьба за возвращение крымских татар на историческую родину и восстановление прав репрессированного народа.

Шефика Консул (в девичестве Ислямова) родилась в Крыму, в красивейшем селе Коккоз, что недалеко от Бахчисарая. Детство было трудным, девочка воспитывалась бабушкой. 18 мая 1944 года, как и остальные крымские татары, семья была выселена из Крыма.

Несмотря на тяготы первых лет изгнания, Шефика хорошо училась, любила читать, петь – музыкальные способности она унаследовала от родителей. По соседству с ней в Самарканде жила Айше Консул, с которой Шефика подружилась. Айше познакомила ее с братом Мустафой. Он был старше на 14 лет, прошел войну, на момент их знакомства работал литейщиком на заводе «Красный двигатель». В сентябре 1956 года Мустафа и Шефика поженились. Во время выселения документы Мустафы об окончании средней школы были утеряны, а потому днем он работал, а вечером учился. После получения аттестата Мустафа поступил в машиностроительный техникум, который окончил с отличием и получил направление в институт. Но направлением не воспользовался – нужно было строить дом, кормить семью. Шефика работала в библиотеке.

Шефика Консул с мужем Мустафой

Вместе с мужем в начале 1960-х пришла Шефика в национальное движение. Возникшее во второй половине 1950-х, оно ставило своими основными целями возвращение крымскотатарского народа в Крым и восстановление его государственности. Самаркандская инициативная группа национального движения была очень активной. В числе ее участников были столь авторитетные фигуры, как физик Роллан Кадыев, старый большевик, прошедший сталинские лагеря Бекир Умеров, поэт, осужденный в 1950 за стихи антисталинского содержания, Идрис Асанин, молодой историк и преподаватель Айше Сеитмуратова и многие другие.

Информирование о состоянии решения крымскотатарской проблемы, об акциях движения, судах над активистами, о встречах «инициативников» с руководством страны было важнейшей частью деятельности активистов. Массовая печать документов движения, их распространение в условиях советского режима стало занятием весьма опасным. Серьезной уликой было даже обнаружение пишущей машинки и копировальной бумаги в доме. Вместе с соратниками Мустафа готовил документы крымскотатарского движения, собирал подписи под ними, занимался подготовкой и отправкой народных представителей в Москву. Активно помогала ему в этой деятельности жена.

Активисты движения Решат Джемилев, Ульвие Аблаева, Шефика Консул и Риза Абдуллаев

В 1966 году в доме Мустафы и Шефики Консул был произведен обыск. Лишь чудо спасло тогда супругов – правоохранители не нашли печатную машинку: она хранилась в сарае, куда они не догадались заглянуть. Мустафу и Шефику неоднократно вызывали на беседы в КГБ, где пытались выяснить подробности развития национального движения. Как рассказывает Шефика-ханум, во время допросов тактика поведения на них была такова: «Никого не хвалить и никого не ругать, не давать никаких конкретных сведений; если кого-то вызывают на допрос – обязательно требовать повестку».

Я познакомилась с Шефикой-ханум в 2004 году. Доброжелательная и приветливая, она мало говорила о себе, но охотно рассказывала о соратниках по национальному движению – Мустафе Джемилеве, Роллане Кадыеве, и, конечно, о муже, с которым прожила долгую жизнь.

Порядочный, кристально честный человек, Мустафа Консул был казначеем Самаркандской Инициативной группы. Основные затраты были связаны с организацией поездок в Москву, отправкой родственников на свидания к осужденным, посылками для участников движения, находившихся в заключении. Нужно было покупать бумагу и оплачивать работу машинисток, перепечатывающих документы, письма и обращения в различные партийные и государственные органы.

Кухню он переоборудовал в лабораторию, в которой изготавливал фотокопии редких книг по истории крымских татар. Кроме того, Мустафа Консул принимал активное участие в организации встреч и собраний крымских татар региона, национальных праздников, оказывал помощь в организации похорон крымскотатарских общественных деятелей.

10 июня 1980 года Мустафа и Шефика приехали в Крым к брату Усеину, которому чудом удалось прописаться на родине в числе немногих проживавших здесь крымских татар. Увы, настойчивые попытки супругов закрепиться на родине успехом не увенчались – Крым для крымских татар был «закрыт». Они приехали в Абинск Краснодарского края к двоюродному брату Муртазе Консулу, а в июле 1980 года приобрели здесь домик.

Здоровье Мустафы ухудшалось. В 1986 году он перенес два инфаркта. Несмотря на болезнь, живо интересовался событиями, связанными с трудным возвращением крымских татар на родину, помогал советами Инициативной группе Краснодарского края. В июле 1989 Мустафа и Шефика Консул вернулись в Крым, а спустя два года семья приобрела небольшой старый дом в Симферополе. Еще через два года, 31 июля 1993 года, Мустафа Консул скончался.

Шефика Консул, как и многие ее соратники по национальному движению, всегда жила интересами своего народа, ни одно важнейшее событие в жизни крымских татар не обходилось без ее участия. А недавно сбылась ее заветная мечта. Музыкальная, с прекрасным голосом Шефика-ханум долгие годы надеялась выпустить книгу с текстом и нотами. Мечту осуществила издатель Эдие Муслимова.

Шефика Консул и Эдие Муслимова

Вот что она рассказала: «18 лет назад я приехала работать в Симферополь, у меня не было здесь ни родных, ни друзей. Поселилась к Шефике-ханум, она меня многому научила и со многими познакомила. Тогда уже она пела свои песни и все мечтала выпустить книгу с нотами. Один издатель несколько лет назад пообещал ей выпустить книгу, но тщетно. И когда я пришла летом к ней в гости, она опять заговорила о своей многострадальной книге. Я пообещала выпустить книгу к ее юбилею. Но моя дорогая Шефика-ханум осенью очень сильно заболела. Сейчас происходит процесс выздоровления. Я испугалась, что она не успеет увидеть книгу, и поторопилась издать и сделать ей подарок. Для меня было огромным счастье видеть ее восторженные глаза!.. Нужно дарить свое тепло и ласку нашим старикам и все время напоминать, как они нам нужны и что мы их безмерно любим».

Однажды Шефика Консул сказала, обращаясь к молодежи: «Допойте те песни, что не допели мы, пройдите по тропам любимого края, по которым не дали пройти нам, а главное – доведите до конца начатое – добейтесь восстановления государственности».

Гульнара Бекирова, «Крым.Реалии»