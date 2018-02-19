Македония хочет урегулировать вопрос с названием до саммита НАТО 19.02.2018, 13:59

Македония надеется на успешное завершение переговоров с Грецией.

Об этом сообщает "Укринформ" cо ссылкой на Reuters.

«Я считаю, что мы сможем успешно завершить переговоры к саммиту НАТО в июле», - сказал премьер-министр Македонии Зоран Заев.

Как известно, спор между Грецией и Македонией о названии последней продолжается со времён распада Югославии. По требованию Афин Македония была принята в ООН в 1993 году под названием Бывшая Югославская Республика Македония (БЮРМ), поскольку такое же название имеет одна из греческих провинций - исторический регион Македония, который граничит с одноименной республикой.

После переименования македонский премьер-министр Зоран Заев надеется завершить спор с Грецией, из-за которого блокируется вступление страны в НАТО и ЕС.