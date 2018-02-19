Виталий Рымашевский: «Марши нетунеядцев» - пример для борьбы против декрета №1 2 19.02.2018, 14:46

В 2017 году все мы добились важной победы.

Об этом Charter97.org заявил сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский, анализируя результаты прошедших год назад Маршей рассерженных белорусов:

- Это протесты стали победой белорусского общества, потому что они де факто отменили декрет №3. И это – пример того, как в Беларуси можно бороться с произволом власти, заставлять ее менять законы, прислушиваться к людям.

По сути, это единственный путь для борьбы за свои права. Сегодня в Беларуси нет свободных и справедливых выборов и единственная возможность на что-то повлиять – это объединяться, протестовать и требовать от власти слушать людей.

И массовые протесты 2017 года я всегда привожу как пример успешной кампании белорусских граждан по отстаиванию своих прав. Только таким путем можно «корректировать» законы и в конце концов добиться и перемен в целом.

- Безработным сейчас придется столкнуться с новым декретом - №1. Как защищать свои права в этом случае?

- Декрет №1 на сегодняшний день лишен всякой конкретики. А заработает ли он – зависит только от активности белорусских граждан. Если наше общество не проявит активности, то власти доведут экономическую ситуацию в стране до полного краха и заберут у людей последнее.

Если же люди проявят, как в 2017 году, активность, смогут объединиться и потребовать соблюдения своих прав – этот декрет так и не заработает. Я в этом просто уверен.

Допускаю, что власти настолько сильно были напуганы акциями протеста год назад, что они не посмеют полноценно ввести в действие декрет №1. На сегодня, подчеркиваю, там нет никакой конкретики, но появится ли она – зависит только от нас самих.

Активность граждан, как в 2017 году, будет лучшим способом нейтрализовать этот декрет. Сейчас министерства и ведомства должны наполнить декрет №1 конкретными положениями. И что там появится – зависит только от белорусских граждан. Получится ли у властей обобрать народ, решать нам самим. Опыт борьбы за свои права уже есть.