Директора украинского завода приговорили в Беларуси к трем годам колонии 2 19.02.2018, 15:55

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Белорусский суд отказал украинскому Минюсту в экстрадиции Александра Скибы.

В Беларуси суд приговорил гражданина Украины к трем годам и трем месяцам лишения свободы. Директор украинского «Завода утяжелителей» Александр Скиба был обвинен в «незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза и государственную границу Беларуси огнестрельного оружия». Об этом сообщает «Радио Свобода».

Согласно сообщению, гражданина Украины осудили по части первой статьи 333-1 (незаконное перемещение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Беларуси.

Отметим, приговор украинцу был объявлен 8 июня 2017 года. В ноябре того же года Генеральная прокуратура Беларуси предложила Украине экстрадировать осужденного. Сейчас украинец находится в белорусской исправительной колонии № 2.

При этом Министерство юстиции Украины обратилось в суд для приведения наказания в соответствии с национальным законодательством, чтобы это стало основанием для экстрадиции гражданина Украины на родину.

Как выяснилось в ходе судебного рассмотрения ходатайства украинского Минюста, гражданин Украины пытался провезти на территорию Беларуси охотничье ружье, которое экспертиза определила как «гладкоствольное огнестрельное оружие».

Белорусский суд признал ходатайство Министерства юстиции об экстрадиции безосновательным – в Украине такое правонарушение является административным, а не уголовным. В случае, если Министерство юстиции Украины не будет обжаловать судебное решение, гражданин Украины будет отбывать наказание в Беларуси.

Напомним, в ноябре 2017 года директор украинского «Завода утяжелителей» Александр Скиба был задержан Комитетом государственной безопасности Беларуси за дачу взятки представителю «Минского тракторного завода».