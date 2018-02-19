Владимир Непомнящих: У белорусского народа есть сила и желание объединяться 19.02.2018, 19:33

Год назад в Гомеле прошла одна из самых массовых акций против декрета №3.

Год назад, 19 февраля 2017 года, в Гомеле прошла одна из самых массовых акций против декрета №3 «О социальном иждивенчество». Гомельчане вышли в центр города с транспарантами и бело-красно-белыми флагами, чтобы выразить несогласие с одиозным декретом, напоминает «Радыё Рацыя».

Общественный активист Владимир Непомнящих призвал гомельчан прийти на Площадь Восстания на антитунеядский митинг.

- Это очень впечатляющее, даже сейчас, когда вспоминаешь те события. Здорово, что люди не захотели быть быдлом, вышли на площадь - и власть дала задний ход. Это о многом говорит: у нас, белорусского народа, есть сила, возможности и желание объединяться, - отметил Владимир Непомнящих.