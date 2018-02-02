Директор музея Адама Мицкевича в Минске: Надеемся стать меккой для всех 2.02.2018, 12:00

Адам Мицкевич

Картина Валентия Ваньковича/Фото: charter97.org

В этом году исполняется 220-лет со дня рождения знаменитого поэта.

Открытие временной экспозиции в Музее истории белорусской литературы в Минске, посвященной 220-летию знаменитого поэта Адама Мицкевича, предприняло ряд юбилейных торжеств. Как рассказал «Радыё Рацыя» директор музея Дмитрий Яцкевич:

- Экспозиция «Шляхецкія быліцы Адама Міцкевіча» - по первоначальному названию его знаменитого произведения. И, соответственно, ей мы решили начать празднование и мероприятия, посвященные 220-й годовщине со дня рождения Мицкевича. Есть и филиал, в который мы всегда наведываемся с удовольствием. Будем надеяться, что в этом году он станет своеобразной меккой для не только белорусов и поляков, а вообще, жителей всего мира.

Мероприятия, посвященные празднованию юбилейного года Адама Мицкевича в Беларуси происходят, благодаря Общественному оргкомитета, при участии государственных институтов культуры и при поддержке польской стороны.