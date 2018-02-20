Косинеров: Дмитрий Полиенко держится бодро и просит, чтобы ему присылали книги 20.02.2018, 14:59

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

У политзаключенного проблемы со здоровьем.

Активист и бывший политзаключенный Вячеслав Косинеров, который переписывается с политзаключенным Дмитрием Полиенко, рассказал сайту palitviazni.info о том, что тот написал в своих последних письмах.

- Сообщил, что у него проблемы со здоровьем, но большей информацией пока не располагаем, - говорит Вячеслав. - На этой неделе к Дмитрию должен поехать адвокат.

- Думаю, после посещения адвокатом будем обладать большей информацией, что беспокоит Дмитрия Полиенко, и какую помощь мы можем ему оказать, - добавляет активист. - Известно также, что у Дмитрия не будет свидания с отцом, так решила администрация учреждения. Кроме того, открытки, которые высылали не заказными, к нему так и не дошли. Поэтому высылаем только заказные письма, на обычные и не надеемся. Кстати, если Дмитрий пишет на свободу, то открытки тоже приходят с задержкой. По-видимому, они проходят цензуру.

По словам Косинервоа, Дмитрий Полиенко держится бодро и просит, чтобы ему как можно больше присылали литературы, так как в колонии он много читает.

Напомним, Дмитрий Полиенко - социальный активист из Минска. Поводом для уголовного преследования стало его участие в мирном собрании «Критическая масса», которое проходило 29 апреля 2016 г. в Минске и было прервано милицией.

12 октября 2016 года судом Центрального района Минска Полиенко был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года.

7 апреля 2017 года судом Заводского района г. Минска рассмотрено представление органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного (скорее всего, УВД Заводского района), и отменена отсрочка исполнения наказания. В связи с этим, без права на обжалование, активиста отправили в исправительную колонию для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 1,5 года (с учетом времени содержания под стражей до суда в 2016 году).

Дмитрию Полиенко можно присылать письма поддержки по адресу: 213800 Могилевская область, г. Бобруйск, ул.Сикорского, 1. ПК-2, отряд № 9.