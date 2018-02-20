Вторая допинг-проба россиянина Крушельницкого дала положительный результат 10 20.02.2018, 15:32

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Александр Крушельницкий

Фото: getty images

Концентрация мельдония в пробе указывает на однократный прием препарата.

Допинг-проба российского керлингиста Александра Крушельницкого на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане дала положительный результат. Сообщения о том, что вскрытая накануне проба «Б» показала наличие запрещенного препарата мельдония во вторник официально подтвердила делегация Олимийских атлетов из России в Пхенчхане, передает «Радио Свобода».

Концентрация мельдония, обнаруженная в допинг-пробе, соответствует однократному приему препарата - говорится в заявлении. Эффект от применения препарата достигается только при регулярном употреблении. По словам представителей делегации, принимать мельдоний однократно «абсолютно бессмысленно».

В допинг-пробах Крушельницкого взятых до отъезда на Олимпиаду следов запрещенных препаратов обнаружено не было. Сам атлет предполагает, что во время сборов в Японии ему могли подсыпать мельдоний в напиток.

5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом. В итоге для участия в Играх было зарегистрировано 169 атлетов.