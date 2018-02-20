Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса 8 20.02.2018, 19:26

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Украина официально признала Россию государством-агрессором.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса.

По словам Порошенко, Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Глава украинского государства подчеркнул, что закон является рамочным и требует дальнейшего законодательного обеспечения.

Сьогодні, як я і обіцяв, підписую Закон про реінтеграцію Донбасу, який жодною буквою не порушує міжнародних зобов’язань України, включаючи Мінські домовленості pic.twitter.com/ZvCdVKnPtF — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 февраля 2018 г.

В тексте закона говорится о незаконности действий вооруженных сил России и других вооруженных формирований, а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает правовых последствий.

Согласно документу, Россия признается страной-агрессором, а это значит, что ответственность за нарушение прав и свобод человека на оккупированных территориях Украина возлагает на страну-агрессора, то есть на Российскую Федерацию.