Сколько белорусы возместят затрат на услуги ЖКХ в марте 5 21.02.2018, 15:23

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Стало известно, какой процент затрат на «коммуналку» жильцы компенсируют, когда начнут платить по новым тарифам.

В марте гродненцы будут возмещать более 90% затрат на четыре коммунальные услуги — вывоз мусора, техобслуживание лифта, ТО дома и воду, пишет «Вечерний Гродно».

Журналисты решили узнать, какой процент затрат на услуги ЖКХ жильцы компенсируют, когда начнут платить по новым тарифам. По их подсчетам, полнее всего возместим вывоз мусора — 93,9 %, далее идут техобслуживание лифта (93,3%) и техобслуживание дома (93,2%).

Чуть больше 90 % гродненцы оплатят водоснабжение. Меньше всего компенсируют отопление — только пятую часть расходов (20,8 %).

Какой процент затрат возместят гродненцы в марте по новым тарифам

Справка

Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги установлены решением Гродненского облисполкома № 5 от 8 января 2018 года. По ним гродненцы начнут платить уже в марте.