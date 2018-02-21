Белорусская диаспора присоединится к празднованию 100-летия БНР 21.02.2018, 15:39

Торжественные мероприятия пройдут в Европе, Канаде и США.

К празднованию 100-летия Белорусского Народной Республики (БНР) присоединиться белорусская диаспора во многих странах мира. Об этом было заявлено на пресс-конференции представителей Национального оргкомитета по празднованию 21 февраля в Минске.

"Дата 100-летия БНР не останется без внимания белорусской диаспоры по всему миру", - сказал председатель движения "За свободу" Юрий Губаревич. Праздничные мероприятия, по его словам, пройдут в Праге, Риге, Вильнюсе, Варшаве и Белостоке, Нью-Йорке, Вашингтоне и Филадельфии, Торонто и Оттаве, Лондоне. "Будут достаточно насыщенные программы, в том числе с участием представителей правительств, научного сообщества этих стран", - отметил Губаревич.

Политик Вячеслав Сивчик добавил, что белорусы будут отмечать 100-ю годовщину БНР в Ирландии, Бельгии, Израиле и Украине. Что касается празднования в Беларуси, то, как подчеркнул Сивчик, "главное - чтобы белорусские власти не применяли насилие в отношении мирных участников праздничного мероприятия".

Заявка на проведение акции была подана в Мингорисполком 25 января. Ее подписали представители 13 партии и организации, входящих в оргкомитет по проведению мероприятия: Партия БНФ, оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия", Объединенная гражданская партия, движение "За свободу", движение солидарности "Разам", Белорусская социал- демократическая Громада, Белорусская социал-демократическая партия (Громада), оргкомитет по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада), оргкомитет партии "Белорусское движение", инициатива "Дзея", профсоюз РЭП, движение "За независимость и государственность", гражданская компания "Европейская Беларусь".