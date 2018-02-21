В Катовицах почтили память героя антикоммунистического сопротивления 21.02.2018, 17:27

Фото: PAP/Andrzej Grygiel

Казимеж Сьвитонь - создатель Свободных профсоюзов в Польше.

По случаю 40-летия со дня создания в Польше первой после 1945 года независимой профсоюзной организации в Катовицах открылась в среду, 21 февраля, конференция, посвященная организации Свободные профсоюзы и ее лидеру Казимежу Сьвитоню. Ее участники почтили память Казимежа Сьвитоня, легендарного деятеля антикоммунистической оппозиции в Польше, создателя в 1978 в Силезии организации Свободные профсоюзы. Казимеж Сьвитонь скончался в 2014 году, пишет «Польское радио».

Открыая конференцию, глава Института национальной памяти Ярослав Шарек напомнил, что создание в 1978 году подпольной профсоюзной организации в Силезии в значительной степени повлияло на создание в Гданьске после рабочих протестов 1980 года всепольского независимого профобъединения «Солидарность». Призыв к созданию свободных профсоюзов, который тогда плыл из Силезии, изменил историю Польши. "Без Свободных профсоюзов Казимежа Сьвитоня, без отваги и самопожертвования активистов антикоммунистической оппозиции того времени, не возникла бы «Солидарность», не была бы разрушена коммунистическая система", - отметил Ярослав Шарек.

В конференции в Катовицах под патронатом Института национальной памяти участвуют историки, представители местных властей, а также бывшие активисты антикоммунистической оппозиции в Польше.