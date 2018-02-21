Ученые назвали эффективный способ бросить курить

Ученые назвали эффективный способ бросить курить4
- 21.02.2018, 21:55
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Результатами исследования поделились британские ученые.
Британские ученые показали, что регулярные занятия физическими упражнениями помогают легче пережить синдром отмены, развивающийся в результате отказа от курения.
Физические нагрузки, как отмечают авторы, приводят к активизации α7 никотиновых ацетилхолиновых рецепторов. Данные нервные окончания, расположенные в гиппокампе головного мозга, чувствительны к никотину.
К таким выводам ученые пришли в ходе экспериментов с мышами, однако полученные результаты справедливы и для людей, передает lenta.ru.
«Исследования подтверждают защитный эффект упражнений, предшествовавших отказу от курения, препятствующий развитию физической зависимости, что может способствовать отказу от курения, уменьшая тяжесть симптомов отмены», — полагает соавтор Алексис Бейли.