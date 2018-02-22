Оргкомитет Дня Воли: Акция в честь 100-летия БНР будет праздничной 22.02.2018, 8:28

Масштабные мероприятия пройдут от Киева и Варшавы до Нью-Йорка и Вашингтона.

До празднования 100-летия провозглашения Белорусской Народной Республики остался месяц.

В Минске уже состоялось заседание оргкомитета празднования торжества. В оргкомитете надеются, что в этом году власти откажутся от силового сценария, который состоялся в прошлом году. Акция на День Воли должна быть праздничная, а не протестная. Организаторы также сообщили, что к празднованию присоединится белорусская диаспора во многих странах мира, сообщает «Белсат».

Масштабные мероприятия пройдут от Киева и Варшавы до Нью-Йорка и Вашингтона.

Вячеслав Сивчик из Движения солидарности «Разам» говорит, что в Киеве уличная акция начнется на Майдане в 12 часов по местному времени – чтобы украинские политики и граждане поздравили белорусский народ с Днем воли.

Что касается планов в Минске, организаторы подали заявку на проведение не только демонстрации и митинга, но и праздничного концерта в центре города. Но Мингорисполком до сих пор хранит молчание, говорит Юрий Губаревич:

«Вариант от Академии до Бангалор на сегодня не рассматривается, так как это будет демонстрация, что власть не уважает чувства и интересы значительной части общества, и наплевательски относиться к нашей истории».