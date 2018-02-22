Победа: Профсоюз РЭП помог продавщице получить деньги и «чистую» трудовую 22.02.2018, 13:46

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Работница торговли из Могилева обратилась в независимый профсоюз.

Профсоюз РЭП в Могилеве помог незаконно уволенному продавцу получить 650 рублей от нанимателя и изменить статью увольнения в трудовой книжке, сообщает praca-by.info.

«Считаю, что меня уволили из-за моего обращения в санэпидемстанцию, в результате проверки которой к руководству ООО «Тривэ» применялись штрафные санкции», – написала в своем исковом заявлении бывшая продавец Наталья Соловьева.

Наталья Соловьева устроилась на работу в один из гастрономов Могилева, и практически с первого дня наниматель стал допускать нарушения ее трудовых прав: сначала не оформил прием на работу; потом принял на работу, но упустив несколько рабочих дней; и т.д. Между Натальей и нанимателем возник конфликт, ее перевели в другой магазин, санитарные условия в котором женщину не устроили (например, в магазине можно было встретить таракана), и она пожаловалась в санстанцию. После чего наниматель решил избавиться от неудобного продавца и уволил Наталью.

За защитой своих прав Наталья Соловьева обратилась в профсоюз РЭП.

В суде наниматель, выслушав аргументы истца, решил не затягивать дело. В ходе судебных разбирательств было достигнуто мировое соглашение. Теперь начальство выплатит Наталье 650 рублей и внесет изменения в трудовую книжку, уволив ее с формулировкой «по соглашению сторон».

Интересы Натальи Соловьевой представлял представитель профсоюза РЭП в Могилевской области, правовой инспектор Алексей Евгенов. Он рассказал, что в независимый профсоюз все чаще обращаются работники торговли:

– Похоже, эта отрасль продолжает деградировать. Трудно подобрать другое слово! Современная торговля в Беларуси – это низкая оплата труда, недостачи, чрезмерная загрузка продавцов, низкий уровень правоотношений и все вытекающие последствия.

Алексей Евгенов считает, что в плачевной ситуации в торговле есть вина не только нанимателя:

– Сами продавцы ведут себя беспечно, не оговаривая условий труда заранее, не подписывая трудовые договоры. После выигранных с помощью профсоюза РЭП судов взносы платят нерегулярно и неохотно, как будто думают, что в следующий раз «пронесет». Однако ситуация, как правило, развивается не в лучшую сторону. Нарушений в торговле меньше не становится.