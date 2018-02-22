Названы 10 оскароносных фильмов, основанных на реальных событиях 22.02.2018, 13:49

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Фильмы на реальных событиях, как правило, привлекают к себе особое внимание в киноиндустрии.

Вероятно, именно поэтому ленты, снятые на реальных событиях, по мнению кинокритиков всегда имеют больше шансов на успех в борьбе за престижную премию «Оскар» в главной категории – «Лучший фильм».

В ожидании церемонии «Оскар 2018», НВ Style вспоминает 10 интересных оскароносных кинолент прошлых лет, в основу сюжета которых положены реальные истории. Каждая из них была отмечена престижной наградой Американской киноакадемии в категории Лучший фильм, и навсегда вошла в историю мирового кинематографа.

1.Гладиатор

2000

По мнению кинокритиков, несмотря на то, что Гладиатор позиционируется, как лента, основанная на реальных событиях, в основе сюжета исторического художественного фильма режиссера Ридли Скотта история, построенная лишь на отголосках реальных событий. Впрочем, это не помешало ленте заполучить пять премий Оскар, включая награду за лучший фильм.

2.Титаник

1997

Фильм-катастрофа, снятый Джеймсом Кэмероном, в котором показана гибель легендарного лайнера Титаник, основан на реальных событиях. Он получил 11 премий Оскар, включая награду Лучший фильм. Стоит отметить, что кинолента стала рекордсменом по числу полученных наград Оскар наряду с такими фильмами, как Бен-Гур и Властелин колец: Возвращение короля.

3.Храброе сердце

1995

Фильм, рассказывающий о борьбе Шотландии за независимость против английского господства, в 1995 году был выдвинут на 10 номинаций премии Оскар и выиграл пять из них, включая награды за лучший фильм, за лучший грим, режиссуру, работу оператора и звуковые эффекты.

4. Мост через реку Квай

1957

Британско-американский художественный фильм режиссера Дэвида Лина, снятый в 1957 году на Цейлоне, считается одной из величайших кинокартин в истории. Сценарий фильма основан на реальных событиях, описанных в романе Пьера Буля. Фильм получил семь премий Оскар, в том числе как лучший фильм года, и ряд других кинематографических наград.

5. Двенадцать лет рабства

2013

Эпическая историческая кинодрама режиссера Стива Маккуина по сценарию Джона Ридли является экранизацией одноименной автобиографии Соломона Нортапа. Лента получила три премии Оскар, включая награду за лучший фильм года. Получая престижную статуэтку в рамках церемонии, Маккуин посвятил эту победу всем, «кто прошел через тяготы рабства».

6. Взвод

1986

Драматический фильм режиссера и сценариста Оливера Стоуна посвящен военнослужащим, погибшим во время войны во Вьетнаме. Он был снят ветераном Вьетнама, непосредственно принимавшим участие в военных действиях. Фильм удостоился четырех премий Оскар в категориях Лучший фильм, Лучшая режиссура, Лучший звук и Лучший монтаж.

7. Танцующий с волками

1990

Кевин Костнер, который выступил режиссером исторического драматического фильма, а также исполнил в нем главную роль, работал над этим кинопроектом более пяти лет. Фильм был номинирован на премию Оскар в 12 категориях и получил семь статуэток, включая премию за лучший фильм.

8. Король говорит!

2010

Художественный фильм Тома Хупера в жанре исторической трагикомедии об избавлении короля Великобритании Георга VI от заикания с помощью логопеда Лайонела Лога, был номинирован на Оскар в 12 категориях и одержал победу в четырех из них, в том числе как Лучший фильм.

9. Игры разума

2001

Биографическая драма Рона Ховарда по одноименной книге С. Назар, рассказывающей о жизни , лауреата Нобелевской премии по экономике, была подвергнута критике за неточное изображение на экране некоторых аспектов жизни Нэша. Впрочем, это не помешало ленте получить четыре Оскара и множество других кинематографических премий.

10. Рокки

1976

Фильм режиссера Джона Эвилдсена по сценарию Сильвестра Сталлоне завоевал три премии Оскар. При бюджете в 1 млн долларов Рокки стал самым кассовым фильмом 1976 года, собрав около 225 млн долларов. Основой фильма стал бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Мохаммедом Али и Чаком Уэпнером.

Напомним, 90-я церемония вручения премии Оскар за заслуги в области кинематографа за 2017 год состоится 4 марта 2018 года в лос-анджелесском театре Долби.

В этом году академики выбрали девять киноработ, которые будут бороться за Оскар в категории Лучший фильм. В частности, за звание лучшего фильма года и заветную статуэтку будут бороться фильмы Темные времена, Дюнкерк, Прочь, Леди Берд, Призрачная нить, Секретное досье, Форма воды, а также Три билборда на границе Эббинга, Миссури.