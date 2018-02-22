Названо имя таинственного покупателя биткоинов на миллиард долларов 1 22.02.2018, 18:49

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Уильям Дин

Инвестором стал китайский миллиардер.

Как заявляет издание Finance Magnates, ссылаясь на китайский новостной портал Sina, некто под ником «Yi Mei», приобрел 96 000 биткоинов на сумму около 1 миллиарда долларов США.

Уильям Дин — миллиардер, генеральный директор китайской компании NetEase, одним из основных направлений деятельности которой является разработка технологии поисковых систем и массовых многопользовательских онлайн-игр. По слухам, именно Уильям скрывается под ником «Yi Mei». Такие предположения основаны на скриншотах переписки близких друзей Уильяма, сообщает altcoin.info.

Мистер Дин до сих пор отрицает свою причастность как к аккаунту «Yi Mei», так и к покупке биткоинов.

Известно, что Дин большой поклонник технологии блокчейн. Его компания инвестировала в американский проект под названием ArcBlock, который претендует на то, чтобы стать «первым в мире блокчейном для создания и развития децентрализованных приложений».

В любом случае, кто бы не стоял за приобретением такого количества биткоинов, покупка эта весьма значительная. Особенно, учитывая недавнее положение на рынке, которое сильно повлияло на перспективы не только Биткоина, но и всех криптовалют.