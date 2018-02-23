Белорусы с бизнес-идеями смогут получить вид на жительство в Финляндии 1 23.02.2018, 7:37

Фото: travel.ru

В начале апреля в Финляндии стартует специальная программа для граждан не из ЕС.

Финские власти планируют выдавать специальный вид на жительство гражданам не из стран ЕС, которые предложат качественную идею для создания новой компании, пишет Yle.

Программа начнет действовать в начале апреля 2018 года. Ее реализацией будет заниматься организация Business Finland.

"Надеюсь, что у нас будет 50–100 групп иностранцев, чтобы разработать модель действующей организации. Надеемся также, что среди желающих получить стартап-вид на жительство много таких, которые учатся здесь и хотят остаться", – сообщил представитель организации Юкка Хяюрюнен.

Business Finland будет оценивать перспективы стартапа в Финляндии и на мировом рынке.

"У нас существует дефицит иммигрантов для создания успешных инновационных компаний. Они обладают навыками, которые невозможно получить в Финляндии", – пояснил Хяюрюнен.

Business Finland была создана в начале 2018 года за счет слияния финского госагентства Tekes и компании Finpro. Организация занимается анализом стартапов для выдачи государственного финансирования на их реализацию.