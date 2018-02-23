Альфред Кох: Русские будут сопротивляться? А что они могут? 23.02.2018, 8:21

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Альфред Кох

Разгром российских наемников в Сирии – показатель уровня всей военно-политической системы РФ.

"Уж если Кремль назначил Запад в противники себе, то наверное, неплохо было бы поинтересоваться: а как Запад реагирует на действия России в Сирии? Что тут думают по этому поводу? Какие выводы делают? ", - написал в "Фейсбуке" бывший вице-премьер РФ Альфред Кох.

"И очень многие мои собеседники в России кинулись меня обрабатывать с помощью того же набора приемов. Типа, хрен его знает, что там Пригожин затеял? Это его бизнес-проект, Кремль не особо им интересуется и т.д.

Или: а вот и неправда, что это была проба пера, попытка прощупать американцев. Ничего подобного! Если бы это было так, то у "пацанов" были бы ПЗРК и тогда мы бы посмотрели, как их стали бы утюжить вертолеты и штурмовики.

Или: Восточную Гуту бомбит и обстреливает из пушек Асад. Российские ВВС тут не при чем. Оттуда вёлся обстрел Дамаска, вот он и дает точечную ответку.

Еще раз говорю: все эти софистические конструкции очень хорошо ложатся на российские мозги, которые привыкли к тому, что власть всегда выкручивается и, поэтому, качество аргумента русский человек оценивает не по степени его соответствия действительности, а по тому, насколько эффективно он позволяет уйти от обсуждения реальности в мир мифов и грез.

Но Запад, неожиданно для себя оказавшийся некоторое время назад в противниках России, не является пассивным субьектом российских упражнений в геополитике и красноречии. Он тоже пытается понять, что из себя представляет его новоявленный противник.

И некоторые вещи, которые для российской аудитории проходят на ура, на Западе вообще не канают. И российские аналитики должны отдавать себе в этом отчет. Поскольку Запад (какая неожиданность!) собирается активно реагировать на возникшие угрозы.

Так вот: совершенно не принимается во внимание тезис "ихтамнет". Сколько угодно Путин, Лавров, Захарова и Шойгу могут упражняться в красноречии. Это все - пустое. Тут, на Западе на это дело смотрят так: ну, да, ну, да... Конечно. Это старая русская забава: посылать людей без опознавательных знаков, а потом пожимать плечами. Впрочем, не только русская.

Еще Адольф Гитлер баловался подобными штучками. Вспомните Легион "Кондор", состоявший из военных летчиков вермахта, находящихся в "отпуске", которые воевали на стороне Франко в гражданской войне в Испании.

Как, впрочем, там же и тогда же без каких-либо опознавательных знаков воевали на стороне республиканцев советские офицеры-советники.

Запад делает вид, что его устраивают российские объяснения. Но для себя он понимает: это русская армия. Вот так она и воюет. И это все, что она может.

Если людей вооружают из арсеналов Российской Армии, дают им артиллерию, танки и БМП. Если их привозят в Сирию на транспортных самолетах российских ВВС, если их потом лечат в военных госпиталях в России и еще много много других если, то значит это российская армия, которая закамуфлирована под шарашкину контору, поскольку так выгодно Путину.

Ах, говорят русские наблюдатели - что за ерунда! если бы это была действительно наша армия, то у них были бы ПЗРК и хрена лысого их так просто бы разбомбили!

Звучит убедительно. Но вот именно, что только звучит. Во-первых: а с чего вы взяли, что ПЗРК не было? Потому, что из них не стреляли? А когда из них было стрелять? Когда по ним стреляла американская высокоточная артиллерийская система HIMARS? Или когда на них подали "умные" бомбы с бомбардировщика В-52?

Поскольку когда их начали утюжить штурмовики и вертолеты, то все было давно уже кончено и надо было делать ноги. А с ПЗРК на плече далеко не убежишь...

На Западе также нет никаких сомнений, что бомбардировка Южной Гуты, повлекшая за собой многочисленные жертвы вреди мирного населения - это ответка Путина за разгром 7 февраля. Да, именно так он всегда и реагирует: выбирает кого послабее и измывается над ним, поскольку с настоящим противником ему на справится...

И вот такой образ России складывается здесь, на Западе. И не очень комплиментарный образ. И это было бы ерунда, если бы все кончилось лишь тем, что Россию бы просто не любили. Россиянам даже нравится, когда их не любят, а боятся. Боятся - значит уважают!

Вот именно в результате последних действий Кремля произошло то, чего Россия хотела меньше всего: как не любили, так и не любят, но бояться - перестали.

А чего Россию бояться, если у них нет подготовленных офицеров и генералов, способных спланировать и провести локальную военную операцию без таких идиотских потерь? А чего ее бояться, когда вся ее система связи поля боя прослушивается и подавляется в момент? А чего ее бояться, когда у них нет высокоточного оружия, а артиллерия и самолеты используют снаряды и бомбы, работающие по тем же принципам, что и 70 лет назад?

Да, да! Конечно! Здесь, на Западе, слышали много русской пропаганды про новейшее русское оружие, про самолеты двадцать пятого поколения, про ракеты, летящие со скоростью света... Но где все это? Разве Сирия не то самое место, где эти достижения нужно показать во всей красе?

Нет! Вместо этого мы видим позорно коптящего "Кузю" с самолетами, которые не могут на него приземлится и падают в море, солдат, которые с калашами наперевес идут в психическую атаку на американские позиции и танки, которые горят как свечки (или глохнут на параде).

О! - говорят западные аналитики. Узнаем старую добрую русскую забаву: бабки украсть, а пыль в глаза - пустить. Сделать на коленке опытный образец, показать его вождю, получить бабки на серию и исчезнуть с глаз долой: ни серии, ни бабок...

А подать сюда Ляпкина-Тяпкина! Где серия? Дык вот, надежа государь: смотри - это главный конструктор! Он еще Берии докладывал! Ему 95 лет, а он все в строю. Это он не смог серию запустить. Его вина, лауреата, академика и трижды Героя. Бей его, гада! Куды деньги дел, вражина?

А директору завода куда как лучше: чем новый образец осваивать, разработать в заводском КБ новый дизайн- раскраску, приставить к старому названию "изделия" букву М (модернизированный) и шпарить дальше пушечку-танчик как гнали это "машину" до него 50 лет...

Только бабки подкидывай знай, родной Минфин. В этот раз под флагом модернизации и перевооружения. А высоколобые мужи из Минэкономики говорят: рабочие места сохраняем, точечно инвестируем, кейнсианская модель, мультипликатор, стимулируем рост в высокотехнологичных отраслях. Щас как начнется подъем, только мешки готовь! На новой основе! Без нефти и газа! Как заказывали!

И думают на Западе: зачем они это делают? Ведь в этот театр никто кроме них уже не верит! Было дело - сначала вроде мы купились. А теперь понятно: все как обычно, можно расслабиться. Это все для внутреннего употребления. Это они своему народу голову морочат, чтобы тот терпел их у власти.

Кто звонит? Порошенко? А чего хочет? Донбасс обратно отвоевать? Да пускай! С кем там воевать? С тремя инвалидами? Да, конечно, пусть отвоевывает взад. Мы не против. Что вы говорите? Русские будут сопротивляться? И что? А что они могут? В психическую атаку пойти? Из Катюш жахнуть? Ну пущай жахнут! Даже интересно...

И вот уже Порошенко подписывает принятый Радой "Закон о реинтеграции Донбасса". А вы говорите, что 7 февраля был локальный эпизод, Вагнер с Пригожиным заводик отжать шли, делов-то".