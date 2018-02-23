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Еще одну российскую спортсменку поймали на допинге на ОИ-2018

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  • 23.02.2018, 13:24
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Бобслеистка Надежда Сергеева сдала положительный допинг-тест.

Российская бобслеистка Надежда Сергеева во время Олимпийских игр сдала положительный допинг-тест на сердечный препарат, сообщается в заявлении Федерации бобслея России на официальной странице в Facebook.

Положительный результат показала проба, сданная спортсменкой в Пхенчхане 18 февраля.

"Проба на допинг пилота сборной России Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных. За несколько дней до этого 13 февраля ее проба была чистой. Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал. Федерация бобслея России и сама спортсменка понимает меру своей ответственности и осознает как может случившееся отозваться на судьбе всей команды", - говорится в заявлении.

Отметим, что "сердечным препаратом" вполне может являться печально знаменитый мельдоний, из-за которого россияне уже потеряли бронзовую медаль в керлинге.

Сергеева и Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей на Олимпиаде-2018.


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